Sorpresa: Taranto città più verde di Puglia. Melucci: premiato il nostro lavoro

A dispetto dei più diffusi luoghi comuni, Taranto è rtisultata la città più verde della Puglia. Questo almeno è quanto emerso dal dossier di Legambiente sulle città più verdi di Puglia, il primo monitoraggio sugli strumenti di gestione della vegetazione presenti nei Comuni pugliesi. Il dossier è stato presentato giovedì 17 marzo a Bari, nel Museo Civico, dal presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, Roberto Antonacci, Responsabile Verde Urbano Legambiente Puglia, e nel dibattito “L’importanza del verde urbano e le sfide per delle città più sostenibili” insieme a Domenico Campanile, dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, Giovanni Sanesi, Direttore del Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Mirko Laurenti, Assistent project manager per Legambiente del Life A_Greenet, Leonardo Capitanio, Presidente ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, Giuseppe Galasso, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari, Antonio Nicoletti, responsabile biodiversità Legambiente nazionale.

In Puglia, prendendo le città capoluogo delle province ad esempio, la situazione non è delle migliori ed è più che perfettibile. Secondo i dati dichiarati dai Comuni nelle schede di monitoraggio, la città con più verde urbano è Taranto con 20488 alberi censiti, 14,44 mq di verde per abitante e una media di 96 alberi per 100 abitanti. Segue Brindisi, con 13500 alberi, 11,94 mq di verde per abitante e 11,94 alberi ogni 100 abitanti. A seguire c’è Lecce con 24130 alberi e 9,61 mq di vede per abitante e 9.61 alberi per cento abitanti. Al quarto posto c’è Bari con 29055 alberi, 9,10 mq di verde per abitante e una media di 8.86 alberi ogni 100 abitanti. Infine Foggia, con 21800 al beri, 9.10 mq di verde per abitante e 9,1 alberi per 100 abitanti. Per i Comuni sotto i 15mila abitanti al quinto posto c’è Statte. Molto soddisfatto il sindaco uscente Rinaldo Melucci, che rivendica i meriti di questo risultato: «Taranto è la prima città in Puglia per il Verde urbano. Piantati più di 8mila alberi in un solo anno. Quanto annunciato da Legambiente, con il monitoraggio condotto sulla gestione di parchi e aree naturali nei comuni in Puglia, premia tutti noi.

Durante il nostro mandato abbiamo recuperato e destinato risorse ingenti per la cura del verde urbano e per lo sviluppo di nuove aree naturali in città, anche grazie a partnership di valore: tutti ormai conoscono il nostro grande piano di forestazione urbana di Taranto, la Green Belt, che ha già preso il via con la piantumazione dei primi 7000 nuovi alberi in diversi quartieri e aree della città. Tutti sanno della bellissima iniziativa solidale di Alessandro Gassmann che ne donerà a Taranto altri 200». «Ma non si tratta solo di questo», sottolinea Melucci. «Oggi Taranto – prosegue – spicca tra i 56 comuni analizzati anche per la competenza degli uffici tecnici di gestione del verde in città e per l’efficacia delle attività di comunicazione al pubblico su questo tema: è il risultato corale di un percorso che abbiamo condotto con tanti professionisti, compresi quelli dell’Urban Transition Center, ascoltando e comunicando con i cittadini che desiderano da tanto aria più pulita e maggiori spazi naturali per il benessere soprattutto di bambini e anziani.

Questo riconoscimento è il ritorno di un’azione concreta e di anni al lavoro per il bene di Taranto. Ora è il momento di continuare insieme». Sulla stessa lunghezza d’onda, Paolo Castronovi, già assessore nella giunta Melucci e segretario cittadino del Psi: «Un risultato straordinario che premia l’impegno dell’Amministrazione Melucci, di cui sono stato Assessore all’Ambiente, incarico ricoperto prima di me dall’Assessore Francesca Viggiano, per aumentare e gestire al meglio il verde urbano a Taranto. Innanzitutto con il Progetto “Green belt”, la innovativa cintura verde per abbracciare la città con la piantumazione di ben un milione di nuovi alberi, una sfida epocale per la riqualificazione dei grandi parchi urbani, la valorizzazione degli ecosistemi naturali e la bonifica dei territori inquinati. Ma penso anche ai tanti interventi realizzati o promossi dalla Giunta guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, come la piantumazione di oltre seimila nuove alberi al Quartiere Paolo VI, o la messa a dimora di mille piante al Parco delle mura greche. Uno sforzo corale con tante iniziative che, oltre alla piantumazione dei nuovi alberi, ha visto iniziative per sensibilizzare i tarantini alle “buone pratiche” per il rispetto e la conservazione del verde urbano».