Insulti e sassate ai militari, indaga la Digos

La Digos indaga sull’episodio verificatosi mercoledì pomeriggio a Taranto: alcuni manifestanti – una ventina – hanno lanciato sassi contro la nave Carabiniere che transitava a Taranto nel canale navigabile, apostrofando i militari al grido di “assassini”, e con altri insulti. Manifestazione non autorizzata e vilipendio di corpo armato dello Stato tra i reati ipotizzati. La vicenda ha avuto eco nazionale, con commenti da parte di praticamente tutte le forze politiche. «Pur trattandosi di un gruppo ristretto di persone, che non rappresenta in alcun modo i sentimenti riservati dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani alle donne e agli uomini in uniforme, preoccupa la violenza di cui è stata fatta bersaglio la nave della Marina Militare ‘Carabiniere’, al rientro nel porto di Taranto. Ciò che rincuora è che si tratta dell’opera di pochi, che prende a pretesto una fase di tensione internazionale per cercare di riproporre parole d’odio ingenerose nei confronti di chi si impegna, quotidianamente, per garantire la tutela della sicurezza del Paese e di ciascuno di noi.

Si tratta di azioni che si condannano da sole. Voglio esprimere la mia vicinanza all’equipaggio del ‘Carabiniere” e a tutta la famiglia della Difesa» ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, «quanto accaduto a Taranto, con la nave della Marina Militare presa a sassate da un gruppo ristretto di persone è da condannare fermamente. La violenza stessa è sempre da condannare. Le donne e gli uomini della Difesa, così come gli agenti delle Forze dell’ordine, lavorano ogni giorno per tutelare il Paese e tutti i cittadini, come ribadito anche dal ministro Guerini. A loro vanno indirizzati ringraziamenti, non insulti come avvenuto in occasione di questo triste episodio. Esprimo la massima vicinanza al personale della nave Carabiniere e a tutto quello della Marina Militare». Anche il ministro per il Sud, Mara Carfagna ha espresso «solidarietà » ai militari. «Insulti e sassi contro una fregata della Marina Militare italiana. Quanto avvenuto a Taranto è un’offesa a chi ogni giorno, con indosso una divisa, difende l’Italia con coraggio e sacrificio. Questo non è pacifismo, è idiozia» il tweet di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, mentre Guido Crosetto ha parlato di «disprezzo» per chi ha insultato i militari. I senatori in Commissione Difesa della Lega definiscono l’episodio «increscioso»: la «deplorevole accoglienza a suon di insulti e sassate è inaccettabile e ci indigna profondamente».

Per la deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, «Quanto accaduto a Taranto contro la nave della Marina militare Carabiniere è di una gravità inaudita. Non può e non deve essere sottovalutato. Né derubricato ad atto goliardico o di trascurabile reazione motiva a quanto sta accadendo a livello internazionale. Poco importa se a farlo è stata un’esigua minoranza di idioti. I responsabili devono essere individuati nel più breve tempo possibile. È impensabile che la possano fare franca. Ai componenti dell’equipaggio e ai vertici della Marina militare la più sincera e totale solidarietà». «Quanti hanno lanciato sassi e rivolto insulti alla Nave Carabiniere della Marina Militare Italiana si sono resi responsabili di un gesto inqualificabile e miserabile. Che ben sottolinea il livello di dignità, infimo, dei suoi responsabili. Verso i quali è necessario sia fatta valere piena certezza del diritto» dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli; «l’aggressione compiuta a Taranto da un gruppo di manifestanti contro la nave della Marina militare è intollerabile e nulla ha a che vedere con il pacifismo» quanto dichiara il deputato Gianpaolo Cassese (M5S).

Per il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, quanto accaduto «non è una bravata». Ancora, «lanciare sassi contro donne e uomini in divisa, gridando ‘assassini’, è un gesto squallido che non ha giustificazione alcuna» scrive in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. Per l’on. Alessandra Ermellino «probabilmente la speculazione politica portata avanti da alcuni, in Parlamento e fuori da esso, ha fomentato un clima da psicosi e ha prodotto azioni indegne come quella che è successa a Taranto al passaggio della Nave Carabiniere ». Mino Borraccino, consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto: «Ricordiamo che nel mondo in cui viviamo, le forze dell’ordine sono un presidio a tutela della sicurezza della popolazione, e, il momento storico di tensione internazionale ce lo conferma, a difesa della pace. Questi gesti sono assolutamente da condannare per l’oltraggiosa violenza usata, soprattutto in una città, come Taranto, storicamente impegnata nella Difesa».

In una dichiarazione, il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati ricorda che «i militari italiani sono operatori di pace e s’adoperano, nell’ambito dei trattati internazionali e della Costituzione, per difendere i popoli più deboli dalle aggressioni. Capovolgere la realtà, tacciando d’assassinio i militari di nave Carabiniere, com’è accaduto a Taranto, equivale ad assassinare la realtà e parteggiare per l’aggressore Putin. In questo momento serve particolare severità nei confronti di tutti i ‘pacefondai’, che anche non volendo finiscono per confondere carnefice e vittima, Caino e Abele, e non considerano che ogni auspicio di pace, comune a tutti e non oggetto di esclusiva, non può farci chiudere gli occhi su persone inseguite dalle bombe dell’aggressore e che ci chiedono aiuto ». «E’ davvero singolare un pacifismo esercitato attraverso la violenza» dice Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia. Per il consigliere regionale di Forza Italia, Vito De Palma, «pacifisti violenti: è evidentemente un ossimoro ».

Il candidato sindaco Rinaldo Melucci: «Non si può ripudiare la guerra lanciando pietre e rivolgendo insulti ai nostri militari. Questo è pacifismo deviato, irrispettoso del sacrificio che donne e uomini in divisa hanno compiuto e compieranno per preservare la pace, come vuole la nostra Costituzione. All’equipaggio di nave Carabiniere, così come a chiunque sia impegnato contro la guerra, giunga il nostro sostegno: le persone per bene sono con voi». «È davvero paradossale e tragicomico manifestare per la pace lanciando pietre al passaggio di una nave militare che nulla ha a che fare con quanto sta avvenendo in Ucraina. Davvero vergognoso e incivile quanto accaduto a Taranto» è il commento di Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Le forze armate svolgono un lavoro importante a garanzia della sicurezza nazionale e di tutti i cittadini. Utilizzare il pretesto della guerra per infangare e colpire gratuitamente chi mette la vita al servizio del Paese, è da incivili»