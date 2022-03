Festa di San Giuseppe a Taranto e provincia

Si festeggia oggi, con la consueta grande devozione, San Giuseppe. Non ci saranno i festeggiamenti esterni né le processioni a causa delle perduranti normative anti-covid ma delle tradizioni in suo onore l’essenziale sarà salvato. Ovunque le zeppole, specialità tipica della festa, saranno offerte in famiglia o sul posto di lavoro dal Giuseppe di turno. Fritte o al forno, sono una bontà, con lo spruzzo di crema alla vaniglia, impreziosita dall’amarena. Se ne faccia una scorpacciata, sia pur interrompendo la dieta che prepara a impeccabili look da presentare sulle spiagge. A questa festa da diversi anni si fa coincidere quella dei papà (San Giuseppe è il loro patrono) che silenziosamente e quotidianamente si sottomettono a ogni sacrificio per il bene della famiglia. Meritano un grande segno di affetto, ben più della solita cravatta o della bottiglia di brandy propagandata in televisione, che non valgono un abbraccio caloroso e un “ti voglio bene” detto con tutto il cuore. Ecco alcune delle iniziative in programma.

TARANTO

A Taranto la chiesetta di San Giuseppe su via Garibaldi (la “Marina”) ospita i festeggiamenti in onore del Titolare. Sante messe saranno celebrate alle ore 9 e alle ore 11, al termine delle quali ci sarà la distribuzione del pane benedetto. Alle ore 16.30 ci si sposterà sull’attiguo campetto per la solenne celebrazione presieduta dal parroco della Città vecchia, don Emanuele Ferro. Presterà servizio la banda musicale “Santa Cecilia-Città di Taranto”. La festa è organizzata dalla parrocchia basilica cattedrale San Cataldo e dall’arciconfraternita di San Giuseppe (nella tradizionale mozzetta violacea) fondata nel 1639, di cui è commissario arcivescovile il cav. Antonio Gigante. Fa parte della tradizione gastronomica tarantina la preparazione della pasta riccia fatta in casa con la mollica fritta: in bianco con le acciughe o con il sugo o con i ceci.

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Pur senza le tradizionali “mattre” e il grande falò della vigilia (la festa esterna è stata rinviata al 30 aprile e al primo maggio) i sammarzanesi oggi onoreranno con grande devozione il loro patrono, San Giuseppe. “Il santo che festeggiamo oggi – dice il parroco don Cosimo Rodia – è segno della speranza e di una fede capace di osare oltre le barriere e gli egoismi. San Giuseppe è l’uomo che, nel suo silenzio e nell’obbedienza a Dio, dà frutto. E quando l’uomo obbedisce a Dio e si affida pienamente a Lui, accade l’impossibile”. Sin dal mattino la festa sarà annunciata dal suono della banda musicale cittadina e dallo sparo di colpi oscuri. Sante messe saranno celebrate alle ore 7 e alle ore 9. Alle ore 11 presiederà la solenne concelebrazione eucaristica l’arcivescovo emerito mons. Benigno Luigi Papa; al termine, consegna delle chiavi al santo patrono. In serata, altre sante messe si terranno alle ore 18 e alle ore 19.30. Sempre nel segno di San Giuseppe, giovedì mattina ha avuto luogo la marcia della pace degli studenti delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria dell’istituto comprensivo “Casalini”. Assieme a insegnanti e docenti, i ragazzi hanno percorso le principali vie cittadine recando in mano un ramoscello d’ulivo che, al termine, è stato deposto ai piedi della statua del santo, portata in piazza Milite Ignoto. Dopo i discorsi del rappresentante del sindaco Giuseppe Tarantino, del parroco don Cosimo Rodia e della dirigente scolastica Maria Teresa Alfonso, l’omaggio al santo è proseguito con canti poesie e preghiere e la consegna fra le mani di San Giuseppe del simbolo della pace da parte dell’alunno più piccolo.

LIZZANO

Pur con le limitazioni dettate dalle norme anti-contagio, si è ripetuta ieri a Lizzano la tradizione delle tavole di San Giuseppe, che, seppur in numero limitato, sono state allestite in alcune abitazioni private e nella sede della Pro Loco. Fra le pietanze tradizionali: cavolfiori, catalogna, cardi, grano “stumpato” (condito con olio e sale), la “massa” (taglierini fatti in casa), taralli; non mancano il pane devozionale e i dolci, soprattutto zeppole, carteddate cosparse di miele, “fucazziéddi”, “pizzetti ti cannella”, “pasti ti mennula” e gli “angioletti” (pasticcini a forma romboidale fatti con impasto di latte e farina). Il tutto, in un trionfo di lampade a olio e grandi immagini di San Giuseppe. Le famiglie, sempre a causa della normativa anti-covid, hanno però dovuto rinunciare alla distribuzione della “massa cu li cìciri” e de “lu cranu stumpatu”, limitandosi alla distribuzione del pane imbustato. Oggi, come consuetudine, sarà visitabile la “tavola del giorno dopo” dei fratelli Abbracciavento, in via Gramsci 119. Il parroco don Giuseppe Costantino Zito celebrerà alle ore 8 nella chiesa di San Nicola e alle ore 10.30 nella cappellina intitolata a San Giuseppe; alle ore 18 egli presiederà la solenne celebrazione eucaristica in chiesa madre, con al termine la premiazione dei papà che nei giorni scorsi hanno partecipato ad iniziative ricreative loro dedicate. Infine nei giorni scorsi la parrocchia ha raccolto una ingente quantità di generi di prima necessità per l’Ucraina.

MONTEPARANO

Per il terzo anno a Monteparano non si svolgeranno né le tradizionali tavolate all’interno delle case né le manifestazioni esterne, che sono state rinviate al 30 aprile e al primo maggio. Resterà la santa messa solenne che sarà celebrata dal parroco don Angelo Pulieri alle ore 11 in chiesa madre.

FAGGIANO

Anche a Faggiano i festeggiamenti esterni sono stai rinviati al 30 aprile e al primo maggio. Oggi nel corso della santa messa delle ore 10.30 ci sarà l’affidamento a San Giuseppe di tutti i bambini e ragazzi. In serata, alle ore 18.30, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario foraneo e parroco di Leporano mons. Pasquale Morelli, ci sarà la consegna al santo delle chiavi della città da parte del sindaco Antonio Cardea. Successivamente i devoti si recheranno nei pressi dello stadio comunale dove alle ore 19.30 ci sarà l’accensione del tradizionale falò; seguirà uno spettacolo pirotecnico della ditta Emotion Fireworks di Gioia del Colle. Durante la giornata presterà servizio la banda musicale di Crispiano. Non potendosi effettuare i tradizionali allestimenti devozionali nelle case o in strada, si prepareranno le “tavolate della solidarietà”, consistenti nell’offerta del pranzo da parte di pizzerie, panifici e ristoranti del luogo alle famiglie più bisognose e agli ospiti del centro di accoglienza per i senza fissa dimora “San Cataldo vescovo”, a Taranto.

Angelo Diofano