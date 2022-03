Torna il concertone del 1° Maggio

Dopo due anni di stop causa pandemia torna l’Unomaggioliberoepensante nella splendida cornice del Parco Archeologico delle Mura Greche. A presentare questa edizione Roy Paci direttore artistico assieme a Michele Riondino e Antonio Diodato, Simona Fersini, Virginia Rondinelli e Gianni Raimondi.

Il TEMA DI QUESTA EDIZIONE

“Le lavoratrici e i lavoratori saranno il fulcro di questa edizione perché – ha dichiarato Simona Fersini – devono essere i protagonisti della transizione ecologica autentica”.

“Un passaggio obbligato senza il quale – ha sottolineato Virginia Rondinelli – non potrà mai realizzarsi una vera giustizia ambientale e quindi sociale, tema già presente nel nostro dibattito dal 2018. Ovunque si replichi il fallimentare modello di sviluppo tarantino – ha continuato – il diritto al lavoro deve poter essere esercitato attraverso un legame sano e solido tra lavoratore e territorio”. L’evento in programma “sarà quindi incontro tra tanti movimenti, tra i quali No Tap, No Tav, a cui va un sostegno particolare per le misure repressive adottate a loro carico, le realtà della Campagna per il clima e fuori dal fossile, cittadinanza ed esperti, per mettere a punto un’azione che incida nei processi decisionali verso la ‘riparazione’ – conclude la Rondinelli – a cui abbiamo diritto come comunità sfruttata”. Al dibattito politico saranno presenti Stefania Barca, docente di Ecologia Politica presso il Centro degli Studi Sociali dell’Università di Coimbra e Mario Pansera, economista e docente presso il Departament d’Empresa, Universitat Autonoma de Barcelona e docente all’Università di Vigo.

UNO MAGGIO E’ MUSICA

L’Unomaggioliberoepensante non sarà solo un momento di riflessione e di lotta civile ma anche di musica. “Era nostro dovere ritornare su quel palco” ha commentato Roy Paci senza svelare i nomi di chi ha già dato l’adesione ed invitando gli artisti che volessero esibirsi a comunicare la propria disponibilità prima che si chiuda la line up.

CONCORSO BAND EMERGENTI

Come ogni anno il palco dell’Uno maggio sarà l’occasione per le band emergenti di esibirsi sul palco dell’uno maggio partecipando al contest “Destinazione Uno Maggio”, il cui regolamento è disponibile sulle pagine social del Comitato.