Violenza su disabile, con il Codice rosso condanna più pesante

Il cosiddetto Codice rosso fa scattare condanne più pesanti per chi commette reati di violenza sessuale. Malgrado lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato, un imputato ha rimediato una pena più severa di quella chiesta dal pubblico ministero. Lei è una minorenne disabile, lui un giovane, privo di precedenti penali, che in quattro circostanze ha approfittato del suo stato, per di più anche dopo averla fatta ubriacare. Questa la ricostruzione dei fatti stando al racconto della vittima. Il giovane durante alcune serate estive in cui erano fuori con amici comuni, a luglio e agosto del 2019, secondo l’accusa, ha approfittato della ragazza, all’epoca ancora minorenne e per di più disabile.

Dopo una serie di episodi di abusi, ai quali si sono aggiunte anche delle aggressioni fisiche con percosse, la vittima ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini nel corso delle quali hanno acquisito una serie di elementi ritenuti sufficienti dal pm Rosalba Lopalco per chiedere prima il rinvio a giudizio e poi la condanna dell’imputato, un 24enne della provincia jonica nel coreo del procedimento celebrato col rito abbreviato. Il gup del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto, il 4 marzo scorso, ha condannato l’imputato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, andando ben oltre la richiesta del pm che era di 5 anni e al pagamento di una provvisionale di 15.000 euro, più le spese legali, alla parte civile, rappresentata in giudizio dall’avvocato Michele Rossetti. Alla disabile, inoltre, l’imputato dovrà anche risarcire i danni, subiti soprattutto sotto il profilo psicologico e morale, da quantificare il sede civile. Da quanto si legge nelle motivazioni, nel calcolo degli anni di reclusione inflitti è stata considerata la contestazione più grave fra quelle relative ai tre episodi di violenza sessuale legati dal vincolo della continuazione. Uno degli episodi di violenza è stato consumato il 25 agosto 2019, poche settimane dopo l’entrata in vigore del cosiddetto Codice rosso, avvenuta il 9 agosto del 2019.

Di conseguenza per il giovane finito sotto accusa è scattato un aumento della pena, anche in considerazione delle aggravanti della minore età (per due episodi) e della disabilità psichica della malcapitata. Inoltre, alle tre contestazioni di violenza sessuale, si è aggiunta anche l’imputazione di minaccia grave, perpetrata il 29 agosto. Secondo l’accusa, nel tentativo di convincere la ragazza a non denunciarlo minacciava il suicidio. “Tu non mi conosci, non sai cosa sono capace di fare, la testa non mi accompagna” sarebbero state le frasi pronunciate dal presunto responsabile. Espressioni ritenute dal giudice, come si legge nelle motivazioni della sentenza, di “chiaro tenore intimidatorio” valutato nel caso di specie e nel contesto in cui sono state pronunciate. Secondo la difesa dell’imputato, alla base della volontà della vittima di denunciare ci sarebbe stata una questione di gelosia fra ragazze. Una tesi che, ha ritemuto il gup Ruberto, non ha scalfito l’attendibilità della vittima. Infatti il racconto della ragazza è stato ritenuto attendibile dal giudice, anche alla luce di alcune testimonianze acquisite nel corso delle indagini. Le accuse, alla prova dell’aula, si sono rivelate fondate, sempre a giudizio del giudice che ha condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione l’imputato ritenendolo responsabile oltre ogni ragionevole dubbio. Dopo il deposito delle motivazioni, il condannato potrà presentare appello contro il verdetto di primo grado.