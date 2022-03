L’abbraccio tra scolari tarantini e piccoli profughi ucraini

Un nuovo primo giorno di scuola. Una nuova primavera. Sorridenti e un po’ spauriti: così si sono presentati, ieri lunedì 21 marzo, sette piccoli ucraini che – ospiti di famiglie tarantine che si sono rese disponibili ad accoglierli – frequenteranno la scuola elementare alla Livio Tempesta, sede decentrata dell’istituto comprensivo Alessandro Volta di Taranto, guidato dalla dirigente Teresa Gargiulo. La stessa scuola ha voluto celebrare l’arrivo dei nuovi alunni, riusciti a scappare dal sanguinoso teatro di guerra che sta sconvolgendo l’Europa orientale insieme a mamme e nonne, con una cerimonia animata dai bambini che, ora, sono i compagni di classe dei giovanissimi profughi.

Applausi, canti, balletti, sventolio di bandiere con il tricolore italiano e con i colori ucraini, il giallo e azzurro. Ma anche vessilli che inneggiano al valore della pace: quello che la scuola deve insegnare, sempre, ai suoi alunni. Anche in momenti complessi, come quello che siamo vivendo, sul crinale tra l’uscita – ci si augura – dal biennio terribile della pandemia e la recrudescenza di un conflitto armato nel Vecchio Continente. Certo, quello che attende la scuola non sarà un impegno facile, sotto diversi punti di vista. «Abbiamo attivato una serie di progetti, per materie come l’italiano e la matematica ma anche per altre attività, con l’integrazione di questi bambini come obiettivo prioritario» spiega Luciana Franco, responsabile del plesso Livio Tempesta. I piccoli sono di età diversa, e copriranno l’arco che dalla prima arriva alla quinta elementare.

Inevitabilmente, il primo ostacolo sarà di natura linguistica: un mediatore per la comunicazione avrà il compito di fare da raccordo tra i nuovi arrivati e la scuola, ma ci sarà spazio anche per una soluzione che conferma quanto la solidarietà possa essere un motore inarrestabile: una nonna che da dodici anni è in Italia, e quindi parla e comprende al meglio la nostra lingua, farà da ponte nella primissima fase dell’accoglienza. Nei giorni scorsi, erano stati gli alunni e gli studenti dei tre gradi dell’Istituto comprensivo Galileo Galilei di Taranto hanno realizzato una serie di iniziative-appello alla pace all’indomani dell’inizio della guerra che coinvolge Ucraina e Russia. «Si sono chiesti e ci hanno chiesto il perchè. Nei loro volti c’è la paura e c’è il dolore: sentono e vedono scene di bambini come loro costretti a fuggire dalle loro terre, dalle loro case, dai loro affetti, uccisi dalle bombe» le parole della dirigente Antonietta Iossa. «Così abbiamo cercato con loro di ripercorrere tutte le strade della pace e i lavori che ne sono scaturiti sono semplici, ma carichi di significato.

E non pensiamo solo ai bambini ucraini, ma anche a tutte quelle terre che da anni vivono nella guerriglia civile che sembra non fare quasi più notizia. a loro va il nostro pensiero, la nostra preghiera, la nostra accoglienza». Mani colorate in aria che gridano “no alla guerra”, disegni con simboli di pace che tappezzano i plessi dei tamburi, cartelloni che ricordano la storia e la voglia di non riviverla, un grande puzzle del mondo e delle bandiere di tutti gli stati e un video che è la strada lunga 6.000 km per raggiungere l’Ucraina. “Strappiamo la guerra e seminiamo la pace” l’appello di una classe della primaria del plesso Giusti. Ovviamente, non sono solo le scuole ad affrontare i riflessi sul nostro territorio della crisi nel cuore d’Europa. La guerra ha costretto milioni di persone a fuggire dalla propria casa, molte di esse sono giunte in Italia in questi giorni e altre ne arriveranno nel prossimo futuro. Alle attività di accoglienza a cura dei Comuni, con il prezioso supporto delle associazioni, si affiancano tutte le attività per garantire alle persone arrivate sicurezza e salute. Per questo motivo, la Asl Taranto, in sinergia con la Questura di Taranto, ha predisposto un punto di accesso dedicato alle persone provenienti dall’Ucraina. In questo modo, gli ucraini giunti nel nostro territorio possono effettuare in un unico momento e in un unico luogo quanto previsto dalla normativa vigente.

All’esterno della Questura di Taranto, in via Giovanni Palatucci 5, infatti, è stato predisposto uno spazio nel quale vengono effettuati i tamponi Covid-19, obbligatori entro 48 ore dall’ingresso in Italia, e compilata una scheda sanitaria e di anamnesi vaccinale per verificare le vaccinazioni effettuate e eventuali altre necessità sanitarie. Agli stranieri viene immediatamente rilasciato il codice STP, che identifica gli stranieri tem poraneamente presenti sul nostro territorio e sostituisce la tessera sanitaria per l’accesso ai servizi sanitari, come il “percorso rosa” per le donne in gravidanza e le procedure vaccinali per i bambini. Contestualmente avviene l’assegnazione del medico o del pediatra di base. «Dobbiamo favorire quanto più possibile l’accoglienza, nel rispetto delle procedure amministrative e sanitarie – afferma Michele Conversano, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto – Il primo step è il tampone per identificare immediatamente gli eventuali casi positivi di contagio e poterli trattare nel miglior modo possibile. Redigiamo anche una scheda anamnestica vaccinale sia per la vaccinazione anti-covid sia per le vaccinazioni pediatriche che purtroppo, in questo periodo, in Ucraina sono state sospese. Come Dipartimento di prevenzione, quindi, ci facciamo carico di questi aspetti: la postazione qui in Questura è il primo approccio, ma poi la presa in carico prevenzionale segue nelle nostre sedi sanitarie vaccinali periferiche». Attraverso un lavoro di sinergia tra Asl e Questura, quindi gli stranieri vengono sottoposti dal personale della Questura alle previste attività di identificazione, registrazione e conseguente rilascio del permesso di soggiorno e degli altri documenti necessari per garantire loro la permanenza.

«In sede di riunione presieduta dal Prefetto, abbiamo previsto la possibilità di snellimento delle procedure di accoglienza dei profughi ucraini – spiega il questore di Taranto, Massimo Gambino – qui in Questura vengono eseguiti prima i tamponi e poi si passa alla fase amministrativa di rilascio del codice STP per l’accesso alle prestazioni sanitarie. C’è una sinergia completa con l’Asl che provvede a queste incombenze. Per quanto riguarda le fasi che competono direttamente alla Questura, dopo il tampone c’è il passaggio all’Ufficio Immigrazione e Polizia scientifica per il foto-segnalamento e poi si procederà, come previsto dalla normativa, con il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di un anno, se non ci sono particolari problemi. Questo consente di alleviare, seppur in parte, il disagio e la sofferenza di queste persone, nella tutela della salute pubblica».

Questa forma di collaborazione tra Asl e Questura è stata fortemente voluta anche dalla direzione strategica dell’azienda sanitaria tarantina: «Abbiamo deciso di fare tutto quanto in nostro potere per semplificare la vita alle persone che hanno abbandonato le proprie case per sfuggire a questa tragedia che è la guerra – afferma Vito Gregorio Colacicco, direttore generale Asl Taranto – si tratta di donne, bambini e anziani fortemente provati, che quindi hanno bisogno di non doversi recare in posti diversi e in momenti diversi per avere le prime risposte amministrative e sanitarie. Ringrazio il questore Gambino che, con pragmatismo e sensibilità, ha predisposto quanto necessario per la creazione di un unico punto di accesso che potesse semplificare le procedure». In precedenza, la Federazione Italiana Medici Pediatri Fimp di Taranto aveva aderito all’accordo regionale per l’assistenza e il supporto ai minori provenienti dall’Ucraina, sottoscritto insieme alle altre organizzazioni regionali di pediatri di libera scelta. Nello spirito di questa totale adesione, la Fimp jonica ha provveduto a una donazione economica, dell’importo di 6.700 euro, versati alla Croce Rossa per l’assistenza umanitaria in Ucraina. La Federazione di Taranto “rinnova così il proprio impegno, nell’ambito dell’iniziativa regionale, a fornire gratuitamente assistenza ai minori ucraini in tutti gli studi convenzionati e in eventuali centri di assistenza organizzati dalla Regione Puglia”, spiegano i pediatri.

“Già pienamente coinvolti in tutte le iniziative della direzione strategica di Asl Taranto, i pediatri di libera scelta associati sono parte attiva nel procurare beni e generi di prima necessità, in linea con lo spirito di accoglienza, assistenza e fraterna disponibilità che da sempre distingue la nostra terra di Puglia. Fino a sei milioni di bambini sono intrappolati all’interno dell’Ucraina e sono in grave pericolo a causa dei crescenti attacchi a scuole e ospedali. Molti di loro sono al riparo all’interno di edifici che rischiano di essere attaccati da un momento all’altro, in pericolo di essere feriti o perdere la vita, senza cibo, acqua pulita e assistenza sanitaria. Le aree urbane di tutto il Paese sono state ripetutamente bombardate, intere strade sono state ridotte in macerie. Almeno 464 scuole e 43 ospedali sono stati danneggiati. L’incessante bombardamento ha costretto almeno un bambino su cinque in Ucraina, più di 1,5 milioni, a fuggire dal Paese, mentre quasi sei milioni sono rimasti all’interno, sottolinea Save the Children, organizzazione impegnata al fianco dei piccoli a rischio.