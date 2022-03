Duello rusticano in pieno centro a Taranto, scattano le denunce

Duello rusticano in centro: un ferito e due denunciati a piede libero dalla Polizia di Stato. Nella mattinata di mercoledì gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per sedare una lite tra due giovani davanti ad un bar nel centro cittadino. Alla vista degli equipaggi della Polizia i due litiganti hanno gettato a terra i coltelli con i quali si stavano fronteggiando. Gli agenti della Questura hanno faticato non poco a riportare la calma e a tenere i due giovani a distanza di sicurezza. Poi hanno provveduto a prestare soccorso ad uno dei due litiganti il quale aveva riportato una ferita alla mano sinistra. Entrambi hanno rifiutato l’intervento dei soccorritori del 118. I due hanno riferito di conoscersi da diverso tempo e che la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, molto probabilmente legati al consumo di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato i coltelli e portato i due giovani in Questura per il fotosegnalamento e gli adempimenti di rito. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi.