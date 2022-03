Ex Ilva, al Ministero prove di dialogo sulla Cigs

A Roma prove di dialogo per scongiurare esuberi e cassa integrazione. Le possibili condizioni per un accordo sulla cassa integrazione straordinaria nel gruppo, unita alla disponibilità a trattare sui numeri della stessa (chiesta per 3.000 dipendenti di cui 2.500 a Taranto) sono state delineate da Acciaierie d’Italia nell’incontro che si è tenuto ieri al ministero del Lavoro. Lo apprende Agi da fonti vicine all’azienda. In una bozza di possibile intesa, si legge infatti, per quanto attiene l’azienda, la disponibilità ad usare, nel periodo di cassa integrazione straordinaria, la formazione “per il personale coinvolto nel processo di riorganizzazione al fine di continuare nel consolidato percorso aziendale di formazione utile a rafforzare ed aggiornare le professionalita’ per rispondere alle evoluzioni tecnologiche”.

L’azienda “si impegna a condividere con le organizzazioni sindacali, nel corso di successivi incontri, le modalità e le tempistiche del percorsi formativi”. Inoltre, “l’azienda, compatibilmente con i contenuti del programma di riorganizzazione organizzativa e di risanamento aziendale che richiede l’ottimizzazione dei livelli di efficacia e di efficienza dell’apparato produttivo e organizzativo, in presenza di mansioni e professionalita’ effettivamente fungibili, si impegna a verificare la possibilita’ di realizzare le sospensioni del lavoro con modalità di rotazione”. Escluso l’utilizzo del contatto di solidarietà in alternativa alla cigs. I sindacati, ieri, non avrebbero dato disponibilità a sottoscrivere l’accordo per la cassa integrazione straordinaria. Mentre l’ad Lucia Morselli avrebbe lasciato il tavolo al ministero a seguito dell’assenza dei segretari generali delle sigle metalmeccaniche. All’incontro ha partecipato il segretario generale del ministero del Lavoro, Andrea Bianchi. «L’azienda deve dire con chiarezza che non ci saranno esuberi – ha detto Bianchi manifestando la necessità di «riavviare la discussione per arrivare a un accordo. Sino a oggi l’azienda ha usato unilateralmente gli ammortizzatori sociali ma ora bisogna riportare il dialogo sociale».

La cassa integrazione straordinaria, ha detto Bianchi «è l’unico strumento che si può legare agli investimenti e alla ristrutturazione industriale» chiarendo che il suo è un chiarimento sugli strumenti e non una decisione presa sulla cassa straordinaria. Per il ministero, rispetto alla situazione rappresentata dall’ex Ilva, ci sono i presupposti per attivare la cassa straordinaria. Le tre principali sigle metalmeccaniche non sono però concordi sul punto. La Fim Cisl chiede di continuare il confronto ed ha rilanciato la riduzione dei numeri del personale interessato dalla cassa straordinaria, la Fiom Cgil pone la necessità che non vi siano in alcun modo esuberi ed apre alla trattativa, la Uilm, invece, dice no alla cassa straordinaria e non chiede alternative perchè «il sindacato non ha mai chiesto la cassa integrazione». Da parte dell’azienda, infine, ribadito che nel piano di ristrutturazione ci sono anche investimenti per 2 miliardi di euro.