Sversavano liquami nei tombini, indagate otto persone

Smaltivano i liquami direttamente nei tombini stradali: indagati in otto tra vertici e operai di un’azienda. I carabinieri della Sezione di pg del Tribunale di Taranto, in collaborazione con gli agenti del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di un’azienda che opera nel campo della gestione dei rifiuti. Gli indagati rispondono di associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti, danneggiamento e getto pericoloso di cose. I decreti sono stati emessi dal Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce (pm Stefano Milto De Nozza) e della Procura presso il Tribunale di Taranto (pm Francesco Ciardo) al termine di una articolata attività investigativa.

Il sequestro ha interessato un capannone di proprietà dell’azienda adibito ad autorimessa, di somme di denaro, dei camion adibiti ad autospurgo, di un furgone aziendale e di due autovetture. L’indagine, partita da un esposto anonimo e iniziata nel marzo del 2021, è stata eseguita con servizi di appostamento e pedinamento e con riprese filmate. Secondo l’accusa gli addetti della società prelevavano i liquami dalle abitazioni non servite da rete fognaria pubblica e, senza compilare la prescritta documentazione fiscale e amministrativa per la tracciabilità del rifiuto, lo sversavano, direttamente in tombini stradali della rete pubblica. Ne derivava ovviamente un notevole illecito profitto economico poiché l’intera operazione veniva svolta in maniera illecita e dannosa per l’ambiente. Gli sversamenti dei liquami avrebbero causato, in più occasioni, gravi danni alla rete fognaria pubblica per i quali si sono resi necessari interventi straordinari di manutenzione e ripristino della funzionalità con danno economico rilevante per il gestore della rete.

Il 22 marzo scorso il Tribunale del Riesame di Lecce decidendo sul ricorso presentato da alcuni indagati, non ha accolto le richieste dichiarandone alcune inammissibili e rigettandone altre. II giudici hanno, così, confermato l’ipotesi accusatoria.