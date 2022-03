Litiga con la moglie e finisce fuori strada: lui in Questura, lei in codice rosso in ospedale

Stava per finire in tragedia un banale litigio di coppia questa mattina a Taranto. Marito e moglie, intorno alle 9.30, erano a bordo dell’auto di famiglia, una C-MAX Ford, quando, all’altezza dell’uscita Taranto Centro sul Ponte Punta Penna, hanno cominciato una animata discussione. L’uomo al volante ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata a bordo strada.

Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto, non ancora supportata dall’esito delle indagini, l’uomo avrebbe continuato ad aggredire la moglie fino all’arrivo prima di alcuni passanti e poi degli agenti della Polizia di Stato che hanno avuto non poche difficoltà per ricondurre l’uomo alla ragione. Tanto che alle continue resistenze dell’uomo lo hanno dovuto bloccare e portare in Questura. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Ora saranno proprio gli investigatori della polizia a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le fasi successive. Si dovrà anche chiarire se la donna abbia avuto bisogno delle cure dei sanitari in conseguenza dell’incidente o per effetto dell’aggressione del marito.