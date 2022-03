Scivolano sull’olio 5 ciclisti, chiusa piazza Immacolata. Le foto

Umidità e olio, un mix estremamente pericoloso. Tanto che questa mattina, al quinto incidente consecutivo, le forze dell’ordine sono state costrette a chiudere al passaggio di pedoni e ciclisti un’intera piazza.

E’ accaduto questa mattina, intorno alle 9.30 in piazza Immacolata, nel cuore di Taranto. L’umidità della notte, mista ad un sottile strato di olio finito chissà come sul basolato in pietra della piazza l’ha trasformata in una sorta di lastra scivolosa. Il bilancio è di cinque tra ciclisti e utilizzatori di monopattini finiti violentemente a terra. Due di loro sono stati addirittura portati in ospedale (in codice verde, quindi senza gravi problemi di salute) ed altri tre sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 richiamati sul posto. Se la sono cavata con semplici escoriazioni.

Gli uomini della Polizia Locale, resisi conto della pericolosità dell’area, l’hanno interdetta sia ai pedoni che alla circolazione su bici e monopattini delimitando l’area con il classico nastro bianco e rosso.