Appalto ex Ilva, rischio collasso

È, storicamente, un fronte caldo della complessa vertenza che ruota attorno al siderurgico: l’universo dell’appalto ex Ilva continua a vivere giorni difficili. Non c’è solo il mancato accordo sulla cassa integrazione: è in bilico il destino di centinaia di piccole aziende legate al colosso siderurgico. Intanto non si placa la protesta dei sindacati dopo lo stop alla trattativa sulla Cigs: tensione sempre alta con l’azienda.

