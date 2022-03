Verso le elezioni. Marti transita in Europa Verde

L’intesa tra Bonelli e Melucci era già stata annunciata. La novità sostanziale è che nelle liste di Europa Verde sarà candidato Fabiano Marti, già vicesindaco e assessore alla cultura e tra i fondatori di Taranto Crea, la lista nella quale sembrava dovesse candidarsi. Cambio di strategia in corsa, dunque, che serve tuttavia a saldare ulteriormente il ponte politico tra l’area che fa riferimento all’amministrazione uscente e il mondo dell’ambientalismo che invece ha come riferimento Angelo Bonelli.

La candidatura di Marti in Europa Verde è stata ufficializzata nella conferenza che si è tenuta al comitato elettorale di Rinaldo Melucci, in via Di Palma. Con una ulteriore novità: la presenza, oltre a quella di Bonelli, Melucci e Marti, del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, anche lui fresco di adesione a Europa Verde. Proprio Rossi ha sottolineato i tanti punti in comune tra Taranto e Brindisi: «Due grandi porti intorno ai quali sono nati gli insediamenti industriali che hanno cambiato il volto delle città. Però poi i cicli cambiano ed emergono le contraddizioni e, allo stesso tempo, le sensibilità ecologiste. Noi non siamo quelli del “no”, noi diciamo sì ai progetti di riconversione, alla rigenerazione urbana. Perché, ad esempio, non riconvertire l’industria metalmeccanica nel campo delle energie rinnovabili? Per fare questo occorre un indirizzo politico e non è vero che la riconversione non produca lavoro: pensiamo che ci sono 100 miliardi di euro a disposizione della filiera delle energie rinnovabili».

«Nessuno – ha detto ancora Rossi – vuole il conflitto tra citadini e lavoratori, anzi noi vogliamo pacificare le nostre comunità. Certo, ci sono resistenze e interessi e per questo, per dare concretezza alle nostre sensibilità, bisogna inserirle in una agenda di governo». Un punto rimarcato anche da Bonelli: «Noi non abbiamo cambiato idea, ma vi è la necessità di costruire un profilo di governo per realizzare la nostra idea di riconversione. E per raggiungere grandi obiettivi c’è bisogno di alleanze». Particolarmente soddisfatto il candidato sindaco Rinaldo Melucci: «Oggi abbiamo una presenza ambientalista in chiave moderna e di governo. In questo modo costruiamo un campo politico proiettato nel futuro. Quella della transizione è l’unica strada possibile da percorrere. Noi abbiamo già risposto a chi oggi racconta che la decarbonizzazione è inutile, abbiamo dato risposte sulla transizione giusta e anche Taranto adesso può ambire a raggiungere il ciclo chiuso dei rifiuti».

Un passaggio sulla vicenda ex Ilva: «Quella mia ordinanza era il frutto di un sentire comune, però ci sono pezzi dello Stato che remano contro i territori e per questo la sfida da affrontare è anche quella delle relazioni tra i territori per perseguire obiettivi comuni». Marti ha spiegato le ragioni che tengono insieme l’area politica dell’amministrazione uscente ed Europa Verde: «Questo avvicinamento è nato un paio di anni fa, fallito tuttavia a causa di chi rappresentava Bonelli in consiglio. Ricordo bene la reazione sgomenta degli amici dei Verdi alla notizia della raccolta firme che ha portato alla caduta dell’amministrazione Melucci. Anche allora parlavano di nessuna condivisione del consigliere con Bonelli. Una affidabilità e condivisone che io invece voglio garantire fin d’ora. Lavoreremo per un ambientalismo di governo che è quello che ha distinto l’amministrazione di Rinaldo Melucci. La realtà dei Verdi ha bisogno di stare nella macchina amministrativa e portare il cambiamento con atti amministrativi grazie alla filiera Comune-Roma-Europa e grazie al supporto di Angelo Bonelli».

Da Rossi, infine, la stoccata a chi ha fatto cadere l’amministrazione comunale: «Melucci ha subito una imboscata con un atto non rispettoso nei confronti dei cittadini, perché ha privato Taranto di una guida politica in piena pandemia e con tanti bandi a disposizione per il Pnrr».