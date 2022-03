E’ ufficiale: si torna alle urne il 12 giugno per Comunali e Referendum. Ballottaggi il 26 giugno

Ora c’è anche il crisma dell’ufficialità: il Consiglio dei ministri ha dato il suo via libera all’Election Day. Il prossimo 12 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per i referendum sulla giustizia, mentre i tarantini e nelle altre città dove sono in programma le amministrative si voterà per le elezioni dei Sindaci ed i rinnovi del Consiglio comunale. Gli eventuali ballottaggi per le Amministrative sono fissati per il 26 giugno.

Dunque, fissate le date per l’appuntamento elettorale, comincia a decorrere la tempistica per tutte le procedure propedeutiche al voto: dalla presentazione di liste, simboli e candidati all’entrata in vigore della par condicio. A Taranto questa notizia darà ulteriore impulso ad una campagna elettorale che in realtà è cominciata già da diversi mesi.