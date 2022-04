Autocarro finisce fuori strada e si ribalta

Fortunatamente non si registrano feriti, solo tanto spavento e tanto lavoro per gli uomini dei Vigili del Fuoco chiamati sul posto per rimettere in carreggiata un mezzo pesante che questa mattina, intorno alle 13.30, è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco.

E’ accaduto sulla Strada provinciale 140 della Salina Grande per cause ancora tutte da accertare. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo alla guida dell’automezzo abbia perso il controllo finendo nel fossato che costeggia la strada per poi ribaltarsi. Come detto, non ci sono feriti.