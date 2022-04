Incidente stradale al Rondò della Croce, una donna in rianimazione

E’ ricoverata in Rianimazione la donna coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 15 di ieri, lunedì 4 aprile, sul Rondò della Croce a Taranto.

In attesa della ricostruzione ufficiale della dinamica da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, sembra che tutto sia nato dal mancato rispetto di una precedenza. Coinvolte due auto: una Peugeot proveniente dalla 106 e condotta da un uomo e una Ford al cui interno viaggiavano due donne e un bambino.

Ad avere la peggio, come detto, è stata una delle due donne. Feriti in modo meno grave anche il bambino e l’altra donna. Sul posto anche gli operatori del 118 che hanno provveduto al trasporto dei feriti in ospedale.