Sequestro record di bianchetto

Ennesimo colpo d alla pesca di frodo: sequestrati record di bianchetto. Nel tardo pomeriggio di lunedì hanno proceduto al sequestro di circa sette quintali di novellame di sarda. L’attività rientra nei controlli eseguiti per prevenire e reprimere la cattura, la detenzione e la commercializzazione di tutte le specie ittiche sottoposte a tutela o vietate.

E’ inoltre frutto di un costante coordinamento con il 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione marittima di Bari ed il Centro di Controllo Nazionale Pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Quello di lunedì è uno dei più grossi sequestri di “bianchetto” tra i tanti messi a segno negli ultimi tempi dai militari del Comando jonico. Le norme in materia, che legano la sanzione al quantitativo di pescato, prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria di ben 25.000 euro. Il carico di bianchetto era verosimilmente diretto al mercato illegale luca no e calabrese, sulle cui piazze avrebbe fruttato un ingente profitto: circa 11.000 euro. “Il novellame di sarda, di cui sono vietate la pesca, la commercializzazione e la detenzione, in quanto incidenti in maniera devastante sugli stock di una specie la cui tutela dal sovrasfruttamento è fondamentale per gli equilibri dell’intero ecosistema marino – si legge in un comunicato stampa della Capitaneria di porto- è stato rinvenuto a bordo di un monovolume fermato nella Città Vecchia. I militari della Guardia costiera di Taranto, insospettiti da insoliti movimenti in prossimità dell’area in cui ormeggiano i pescherecci, hanno proceduto a fermare e a ispezionare il mezzo.

Sino a che non cesserà definitivamente la domanda di questo prodotto, la connessa attività illecita di cattura e commercializzazione continuerà e, per questo motivo, anche i consumatori devono essere pienamente consapevoli del ruolo che, seppure indirettamente, essi stessi hanno nell’ambito di un fenomeno illecito che determina per la salute del mare un danno tutt’altro che trascurabile.- prosegue la nota- l’appello è ancora una volta quello di rinunciare una volta per tutte ad alcune “pseudo tradizioni” gastronomiche che finiscono per infliggere alla consistenza degli stock ittici danni assai rilevanti e che alla luce delle vigenti disposizioni non possono che definirsi un pesante danno all’ecosistema marino”. Temi, quelli del rispetto dell’ambiente marino e delle sue risorse, non a caso, ribaditi anche nell’ambito delle diverse manifestazioni che durante questa settimana stanno facendo da cornice a quella che sarà la “Giornata del mare”, prevista l’11 di aprile: un importantissimo quanto fondamentale momento di riflessione e condivisione della cultura e del rispetto del mare, nonché dei valori della legalità a sua tutela, rivolto agli studenti di ogni ordine e grado e organizzato dalla Capitaneria di porto in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale di Taranto, sotto l’egida della Direzione Marittima di Bari.