Ufficiale: il Catania fuori dalla serie C. Ecco cosa cambia per il Taranto

Il Catania sparisce dal calcio italiano: la decisione relativa al club siciliano, impegnato – sinora – nel girone meridionale della serie C, come il Taranto, è stata ufficializzata dalla Federcalcio con una nota ufficiale.

“Il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società Calcio Catania S.p.A. pronunciata dal Tribunale Civile di Catania – Sezione Fallimentare in data 22 dicembre 2021, con concessione dell’esercizio provvisorio successivamente prorogato sino al 19 aprile 2022 e della cessazione dell’esercizio provvisorio della società Calcio Catania S.p.A., disposta dal medesimo Tribunale in data 9 aprile 2022 e comunicata dai Curatori in pari data ha deliberato di revocare l’affiliazione alla fallita società Calcio Catania S.p.A., con svincolo del parco tesserati”.

Non si giocherà, quindi, la gara tra rossazzurri e Taranto in programma mercoledì, mentre gli ionici saranno impegnati domani a Messina: un risultato positivo permetterebbe di ipotecare la permanenza in terza serie.