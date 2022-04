Deposito di materassi in fiamme, evacuate 19 famiglie. Tutte le foto

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 aprile, all’interno di un deposito di materassi a Massafra, in via Trento. Non si esclude alcuna ipotesi. Evacuate diciannove famiglie residenti nella palazzina al cui pianterreno ha sede il deposito.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e 118.