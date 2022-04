Le foto dell’uscita della Prima Posta dalla Chiesa del Carmine

E’ uno dei momenti simbolicamente più importanti della Settimana Santa dei Tarantini: l’uscita della l’uscita della Prima Posta dalla Chiesa del Carmine. Alle 15 in punto è cominciato il pellegrinaggio dei Perdoni. Un momento di per sé molto suggestivo, reso ancora più solenne da un’attesa durata due lunghi, drammatici, anni dovuti alla pandemia. Negli occhi dei presenti sembravano scorrere le immagini delle strade vuote, dell’ululare delle sirene delle ambulanze, le lenzuola appese ai balconi con la scritta “andrà tutto bene”. Non è andato tutto bene, ma oggi ci siamo. Si può dire che oggi Taranto torna a vivere. Con la sua storia, con la sua fede, con i suoi Perdoni.

Ecco una carrellata di foto di questo momento di catarsi collettiva. E in tanti hanno tra le mani lo speciale che Taranto Buonasera ha voluto realizzare per sottolineare questo momento.