Il ritorno delle Processioni: l’abbraccio dei tarantini

Grande emozione per il ritorno delle Processioni. Giovedì tarantini e turisti hanno affollato la Città Vecchia e il Borgo per salutare l’Addolorata che è rientrata a San Domenico nel pomeriggio inoltrato di ieri. Stessa intensa partecipazione per l’uscita dei Misteri. L’arcivescovo Filippo Santoro ha ricordato le vittime del Covid, della guerra e i morti sul lavoro con riferimento a quanto accaduto al porto.

Tutti i particolari nell’edizione di oggi di Taranto Buonasera in distribuzione fin dal mattino. Per leggere subito online basta abbonarsi ad un prezzo lancio.