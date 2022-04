Polvere, ragnatele e macchie di umidità: i carabinieri del Nas chiudono un Bar-pasticceria

Nell’ambito delle attività di controllo disposte dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in occasione delle imminenti festività della Pasqua tese ad accertare l’eventuale presenza in commercio di alimenti e prodotti dolciari non idonei al consumo umano, i Carabinieri del NAS di Taranto hanno proceduto al controllo di numerosi laboratori di produzione e di vendita di tali prodotti.

Nel corso delle verifiche condotte dai militari è emerso che due bar-pasticceria e un panificio ubicati nella provincia di Taranto, erano interessati dal carenze igienico-sanitarie e strutturali. In particolare è stata accertata la mancata effettuazione di operazioni di pulizia in ragione della presenza di polvere, ragnatele, macchie di umidità, residui di lavorazione con incrostazioni alimentari pregresse. Alla luce delle irregolarità riscontrate il competente ufficio dell’A.S.L, interessato nella circostanza dal NAS di Taranto, ha disposto la conseguente sospensione delle attività commerciali interessate fino alla completa risoluzione degli inconvenienti rilevati. I controlli del NAS di Taranto sia nel comparto alimentare che in altri settori di competenza proseguiranno per garantire sempre la tutela della salute e la salvaguardia dei consumatori.