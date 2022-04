Ciafani contro il partito del “No”

“Scusate il ritardo”: lo striscione sostenuto dagli attivisti di Legambiente tra le pale eoliche e l’hangar dove si è tenuta la cerimonia inaugurale del parco Beleolico, non aveva bisogno di eccessive spiegazioni. Da una parte, esprimeva tutto il disappunto per gli enormi ritardi dell’iter autorizzativo, dall’altra segnava l’approccio costruttivo di un ambientalismo che non può essere rinchiuso negli steccati del “no”. Un aspetto questo, sul quale si è diffusamente soffermato Stefano Ciafani, il presidente nazionale di Legambiente, nel corso della tavola rotonda che ha animato il dibattito sulle rinnovabili, sulla necessità di reperire fonti alternative di energia e sulle resistenze, anche culturali, che fino ad oggi hanno impedito di investire su questi nuovi settori dell’economia.

«Sui ritardi – ha detto Ciafani – hanno responsabilità anche gli ambientalisti. Noi, come Legambiente, siamo stati una voce isolata. Purtroppo il partito del “no” è molto trasversale. Gli ambientalisti, oltre a coraggio e chiarezza devono avere anche il dono della coerenza: se non vogliamo più vedere le ciminiere dobbiamo dire sì agli impianti che le sostituiscono e su questo aspetto dobbiamo ammettere che una parte del mondo ambientalista è assolutamente incoerente». «Poi – ha aggiunto ancora Ciafani – c’è il problema delle Sovrintendenze, che sono ossessionate da qualsiasi progetto venga proposto. Credo che il ministro Franceschini debba fare qualcosa per risolvere questo problema. Più in generale deve essere la Regione a individuare le aree dove poter realizzare questi impianti. Per noi, comunque, quella di oggi è una giornata di festa. Se mi avessero chiesto dove realizzare questo impianto, non avrei avuto dubbi a dire proprio Taranto. Questa città merita la rinascita».