Una donna travolta in via Cesare Battisti, è in prognosi riservata

Una donna è ora ricoverata in prognosi riservata a Taranto dopo essere stata investita da un’auto.

E’ accaduto in via Cesare Battisti intorno alle 10.30 di questa mattina. La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’auto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e dei Carabinieri, oltre ai soccorritori del 118 che l’hanno portata prontamente in ospedale. Saranno gli agenti della Polizia Locale a determinare cause ed eventuali responsabilità ricostruendo la dinamica dell’accaduto.