Violenta scossa di terremoto in Bosnia, avvertita in tutta la Puglia

Nella serata della “Giornata mondiale della Terra” una scossa di terremoto di magnitudo 5.64 della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell’INGV a Ljubinje, in Bosnia Erzegovina alle ore 23.07 di venerdì 22 aprile.

L’epicentro dista dalla nostra regione poco meno di 250 chilometri e nelle zone più vicine alla costa le segnalazioni sono state molto più numerose ma si registrano anche segnalazioni da regioni più interne.

I vigili del fuoco italiani hanno riferito che l’evento sismico è stato avvertito in tutto il Centro-Sud Italia, precisando che al momento non è stato segnalato nessun danno. Il terremoto è stato localizzato a 42 chilometri a sudest di Mostar, capitale dell’Erzegovina, a una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita lungo tutta la dorsale balcanica, a Sarajevo e a Tuzla. A Mostar molte persone sono uscite in strada prese dal panico.