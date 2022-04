Infastidisce i clienti di un ristorante e poi si scaglia anche contro i poliziotti

Importuna i clienti di un ristorante e poi si scaglia contro gli agenti della Polizia di Stato. Il titolare di un ristorante ubicato nella Città Vecchia ha richiesto alla sala operativa della Questura l’intervento di una pattuglia perché la clientela del suo locale era importunata da un tossicodipendente conosciuto in zona, il quale, con insistenza, stava chiedendo loro dei soldi. Alla vista degli agenti della Squadra Volante, l’uomo, un 49enne già noto alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenza e si è scagliato contro di loro. Dopo una fase concitata dovuta al grave stato di agitazione dell’uomo, i poliziotti, sono riusciti, a fatica, a farlo salire nell’autovettura di servizio.

Dalle prime informazioni assunte dai presenti, sembra che l’uomo non fosse nuovo a simili episodi tanto che i commercianti della zona sono esasperati da sempre più frequenti atteggiamenti molesti ed aggressivi del 49enne anche nei confronti dei clienti. Accompagnato negli Uffici della Questura è emerso che l’uomo, oltre a numerosi precedenti penali, era destinatario del provvedimento del divieto di far ritorno nel capoluogo jonico. E’ stato quindi arrestato per resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.