Taranto ponte sul Mediterraneo

Taranto Mediterranea con Rinaldo Melucci, protagonisti di una nuova classe dirigente meridionale che dia sostanza di contenuti e freschezza di innovazione alle scelte civili e culturali, economiche e politiche di un’Italia Mediterranea.

Quello che sta accadendo nel conflitto in corso avrà ripercussioni immaginabili, con danni incalcolabili, dove lo spettro di una crisi energetica globale rappresenta, nella sua dirompenza, la punta di un iceberg. Taranto, per la sua posizione geografica, gioca una partita molto importante per il suo futuro. In questo scenario il Mezzogiorno, che diventa un fulcro imprescindibile, un riferimento ed una postazione strategica, può trovare, in queste nuove e complesse sfide, una sua identità, una missione, un ruolo da svolgere nell’interesse dell’intero paese e dell’Europa. Nelle epoche di trasformazione con la definizione di nuovi e diversi scenari, mutano anche i destini dei popoli. Le crisi rappresentano momenti drammatici, ma anche frangenti in cui si schiudono le porte per nuove e feconde opportunità. Basta saperle cogliere e, per farlo, servono programmi, strategie e competenze rinnovate, per iniziare anche una nuova pagina di storia come espressione del popolo attivo, della sua volontà di rinascita, del suo orgoglio identitario:

L’affermazione del territorio come risorsa da utilizzare pienamente, in una strategia complessa di sviluppo; La crescita della comunità come soggetto identitario attivo nel cambiamento della qualità e quantità dei servizi utilizzati; La dimensione nuova dei problemi e delle opportunità di una società pluralista ed esigente; La diversità degli interlocutori istituzionali, come lo Stato, troppe volte sentito lontano ed antagonista.

Sono tutte questioni che non possono restare senza risposta e richiedono una classe dirigente consapevole e competente.