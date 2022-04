Morte del gruista al porto, in 7 a processo

Sarà un processo a fare piena luce su un drammatico incidente sul lavoro: infatti il gup del tribunale di Taranto ha rinviato a giudizio sette persone, tra dirigenti, ex dirigenti e capi area del Siderurgico, con le accuse di cooperazione in omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. La decisione è relativa all’incidente sul lavoro che il 10 luglio 2019 costò la vita al gruista Cosimo Massaro, di 40 anni. L’operaio si trovava nella cabina guida di una gru DM5 che si spezzò al passaggio di una tromba d’aria e cadde in mare nell’area del quarto sporgente del porto. Rinviata a giudizio anche la società ArcelorMittal, che all’epoca gestiva la fabbrica, imputata ai sensi della legge 231 del 2000 che disciplina la responsabilità amministrativa delle imprese.