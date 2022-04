Infortunio mortale sul lavoro nelle campagne di Martina. Un uomo di 52 anni ha perso la vita per un incidente all’interno di un cantiere per la ristrutturazione di alcuni trulli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, in attesa delle verifiche da parte degli inquirenti, il braccio mobile di un escavatore lo ha centrato alla testa, durante i lavori al suo trullo. E’ stata disposta l’autopsia. L’area è stata sottoposta a sequestro.