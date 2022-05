Sarà una giornata di duro lavoro per le forze dell’ordine a Taranto per garantire sicurezza, tranquillità ed una corretta viabilità in occasione del concertone del 1 Maggio che torna dopo la pausa dovuta alla pandemia. In questo video l’impegno della Polizia Locale che vigilerà sulla manifestazione che richiamerà a Taranto decine di migliaia di persone.