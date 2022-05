Spaccio in un palazzo, scatta un arresto

Scoperta una piazza di spaccio in uno stabile: 41enne arrestato dalla Polizia di Stato. Un insolito via vai in un palazzo di via Dante ha insospettito i Falchi della Squadra Mobile, impegnati nella loro quotidiana attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questo inusuale movimento di giovani, molti dei quali conosciuti come consumatori di droghe, in una zona che solitamente non è teatro di spaccio, ha incuriosito oltremodo i poliziotti i quali hanno iniziato un’attività di appostamento. I Falchi, sono riusciti ad entrare nel palazzo subito dopo l’arrivo di un probabile acquirente e hanno accertato che l’ascensore aveva terminato la sua corsa al settimo piano. Dopo aver annotato numerose visite che terminavano sempre al settimo piano, i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, nell’armadio della camera da letto, in un borsello in pelle nera, hanno rinvenuto 42 dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, numerose bustine usate per il confezionamento della sostanza stupefacente. Rinvenute anche 370 euro, soldi sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita. Il presunto pusher è stato successivamente accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria per la convalida, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.