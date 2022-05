«La Regione è riuscita a far rientrare nei Fondi per la transizione 2021-2027 i 105 milioni di euro necessari per l’acquisto di arredi e attrezzature» per il San Cataldo di Taranto. L’annuncio dell’assessore regionale Rocco Palese nella commissione bilancio. La soddisfazione dei consiglieri regionali tarantini.

