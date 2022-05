Maltratta la ex, divieto di avvicinamento

Maltratta l’ex: la Polizia di Stato gli notifica il divieto di avvicinamento Nella giornata di martedì i poliziotti della Squadra Mobile hanno notificato ad un quarataseienne tarantino un’ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e già condannato per lo stesso reato ai danni della ex moglie per fatti risalenti al 2017. Nel corso degli accertamenti, coordinati dalla Procura di Taranto, sono stati raccolti elementi indiziari atti ad ipotizzare che il quarataseienne, mai rassegnatosi alla fine del rapporto, abbia continuato a tormentare la sua ex moglie, dalla quale ha avuto due figli.

Si sarebbe presentato sotto la sua abitazione, minacciando lei e i suoi familiari ed urlandole epiteti gravemente offensivi tali da creare scompiglio nel condominio e grave imbarazzo per la donna. Sulla base di quanto emerso dagli atti ed in considerazione dell’elevatissima frequenza con cui l’uomo ha evidenziato comportamenti molesti, ossessivi ed aggressivi nei confronti della vittima, il giudice delle indasgini preliminari del Tribunale di Taranto ha ritenuto che l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (luogo di lavoro, abitazione ) mantenendo almeno una distanza di 300 metri da essi, sia l’unica adeguata a garantire le esigenze di tutela della donna e dei suoi familiari.