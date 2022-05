In quattro armati di pistola fanno irruzione in un bar per portar via un cambiamonete

In azione un vero e proprio commando. In quattro, armati e con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione intorno alle 4 della notte appena trascorsa in un Bar a Talsano.

Uno dei tre rapinatori con la pistola in pugno ha tenuto sotto controllo i dipendenti, mentre gli altri tre si sono immediatamente diretti verso un cambiamonete per le slot machine presenti nell’esercizio commerciale e il registratore di cassa. L’assalto è durato solo pochi, interminabili, minuti. Una volta in possesso del cambiamonete e del registratore di cassa si sono allontanati. Una volta per strada sono incorsi anche in un piccolo incidente: il cambiamonete è finito a terra. Ma i malviventi lo hanno prontamente recuperato prima di dileguarsi nelle strade circostanti.

Sul posto i carabinieri che stanno cercando di individuare i responsabili di questo assalto criminale.