Incidente mortale nella notte a Taranto, perde la vita un motociclista di 42 anni

Incidente mortale questa notte, mercoledì 11 maggio, a Taranto intorno alle 2.30. A perdere la vita è stato un motociclista di 42 anni che stava percorrendo la Statale 7 ter in direzione Bari.

L’uomo, secondo una primissima ricostruzione, in attesa di quella ufficiale della Polizia, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un rondò. L’impatto lo ha disarcionato ed ha sbattuto violentemente sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre agli agenti di polizia delle Volanti, anche i mezzi del 118.