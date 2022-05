Azienda che movimenta le materie prime dell’ex Ilva al porto potrebbe fermarsi

Peyrani Sud, un’azienda appaltatrice di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, a Taranto, potrebbe fermare nelle prossime ore al quarto sporgente portuale la sua attività di scarico e movimentazione delle materie prime destinate al siderurgico. Lo riporta una nota dell’Agenzia di stampa Agi.

Secondo la ricostruzione della stessa agenzia Acciaierie d’Italia non starebbe pagando ed ha accumulato verso l’impresa uno scaduto rilevante. Si tratterebbe di circa 10 milioni. Lo dichiarano fonti sindacali.

L’azienda ha convocato i sindacati per lunedì alle 9.30 per un punto di situazione. Sul quarto sporgente lato Ilva, Peyrani Sud – da molti anni a Taranto – opera con delle gru di proprieta’ adibite allo scarico delle materie prime. I quantitativi maggiori sono movimentati proprio da Peyrani Sud. Sono occupati circa 65 diretti ma l’azienda ricorre anche a personale esterno della compagnia portuale e in questo caso si arriva ad un centinaio di unità