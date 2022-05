Dissequestro, no della Procura. A decidere sarà la Corte d’Assise

I pubblici ministeri restano convinti che i sigilli all’area a caldo dell’ex Ilva non vanno tolti. E’ arrivato il parere della Procura sulla richiesta di dissequestro degli impianti del Siderurgico, presentata lo scorso 31 marzo dalla struttura commissariale; ed è un parere negativo. Per i pm il sequestro scattato quasi dieci anni fa, il 26 luglio del 2012, non va quindi revocato. Ma la revoca dei sigilli è una delle condizioni per il riassetto societario.

Tutti i particolari nell’edizione di oggi di Taranto Buonasera in distribuzione fin dal mattino. Per leggere subito online basta abbonarsi ad un prezzo lancio.