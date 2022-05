Narcotraffico, presi due tarantini

Convolti anche due tarantini nel blitz antidroga condotto ieri, nel Materano, e che ha fatto scattare diciassette arresti. Ai “domiciliari” sono finiti il quarantunenne G.C. e il quarantenne B.C. Associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata dall’essere costituita da più di dieci persone e dall’essere armata e dall’utilizzo del metodo mafioso; detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dall’impiego nell’attività di spaccio di minorenni. Sono questi i principali reati contestati agli indagati nell’ambito dell’operazione “Circe”, che all’alba di ieri ha interessato le province di Matera, Bari, Taranto e Roma. Le misure cautelari, nove in carcere e dieci ai domiciliari, disposte dal gip di Potenza, sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Pisticci e Matera, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia potentina che ha coordinato le indagini.

Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza su un gruppo attivo nel traffico degli stupefacenti tra Marconia di Pisticci, Bernalda e Scanzano Jonico e con canali di approvvigionamento della droga a Bari e Taranto. Secondo l’accusa il gruppo si sarebbe imposto sul mercato degli stupefacenti sia coinvolgendo nelle attività illecite un ragazzino di undici anni, che non avrebbe dato nell’occhio, sia con pestaggi, minacce e ritorsioni contro persone che ostacolavano le attività illegali dell’organizzazione. In particolare gli investigatori hanno sventato un attentato, che il gruppo stava pianificando nei confronti di persone ritenute “informatori dei carabinieri”.

I militari hanno sequestrato l’esplosivo e arrestato l’uono incaricato di preparare l’ordigno. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti diversi sequestri di cocaina, hashish e marijuana, oltre a 3.550 euro in contanti, venti candelotti esplosivi di varie dimensioni (due dei quali già riempiti di polvere pirica), due tubi cilindrici e numerosi chiodi e biglie in ferro utilizzati per la fabbricazione dei micidiali ordigni chiamati “tubi bomba” Le misure cautelari sono state eseguite tra Pisticci, Bernalda, Taranto, Altamura, Santeramo in Colle e Cerveteri. Il blitz di ieri costituisce un ulteriore sviluppo nelle indagini concluse con un fermo eseguito il 18 ottobre del 2021 nei confronti di altri tre indagati ritenuti i vertici del gruppo.