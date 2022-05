Il Prefetto Martino resta Commissario per la bonifica dell’area di Taranto

Il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, resterà ancora commissario di Governo per la bonifica dell’area di Taranto. La decisione ufficiale di proroga dell’incarico è stata comunicata dalla presidenza del Consiglio al ministero della Transizione ecologica. Il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il 16 maggio.

Il prefetto Martino era in carica da novembre 2020 e il suo mandato era scaduto di recente. Il prefetto si occupa della bonifica delle aree non comprese nel perimetro ex Ilva, cioè quartiere Tamburi di Taranto, Mar Piccolo, cimitero di Taranto e aree di Statte. La figura del commissario alla bonifica è stata istituita da una legge di ottobre 2012, pochi mesi dopo il sequestro degli impianti dell’acciaieria per gravi reati ambientali. Prima di Martino, commissari sono stati Alfredo Pini e Vera Corbelli, quest’ultima rimasta nell’incarico per quattro anni.