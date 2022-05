Manduria: ordinanza Rossonera per la Ztl. Per gli interisti restano le limitazioni

Domenica sera, dalle 19.45 alle 22, la zona a traffico limitato a Manduria sarà sospesa, in via eccezionale, per permettere ai tifosi del Milan di celebrare la vittoria di uno scudetto atteso da dieci anni. A disporlo una ordinanza del Comune messapico, disponibile sull’albo pretorio dell’ente, che ha accolto la richiesta del locale Milan Club.

C’è solo un piccolo dettaglio: i rossoneri, questo scudetto, non lo hanno ancora vinto. Sono due i punti di vantaggio rispetto ai rivali dell’Inter, quando c’è da giocare (proprio domenica alle 18) l’ultima di campionato. A Ibra e soci basterà un pareggio con il Sassuolo in trasferta per alzare la coppa dei campioni d’Italia. Epperò. Quel piccolo punticino è ancora da conquistare. E se per caso il Sassuolo dovesse vincere, e dovesse vincere anche l’Inter con la Sampdoria, ecco che a festeggiare sarebbero i manduriani di fede nerazzurra. Per loro niente “corteo d’auto”, come si legge nell’ordinanza, ma agli interisti della Messapia andrebbe bene, sicuramente, pure una corroborante passeggiata a piedi.