Santa Rita, benedizione delle rose e processione

”Donna della pace – Scambiamoci un segno di pace” è il titolo dei festeggiamenti di Santa Rita, nella omonima parrocchia di via Ancona, che tornano a essere vissuti in pienezza. Così spiega il parroco mons. Gino Romanazzi: “Per chi conosce la storia di Santa Rita, sa che, vivendo in un particolare contesto storico e sociale, si è trovata a dover affrontare divisioni di ogni tipo, anche nella sua famiglia. Lei si è però sempre distinta nel voler essere costruttrice di ponti, voleva la pace tra le persone e fra lei e il marito, un tipo litigioso, per il quale ha fatto di tutto affinchè potesse sentirsi amato da Dio, infine riuscendoci, sia pure in parte.

Ecco perché è donna di pace”. Relativamente a “Scambiamoci un segno di pace”, mons. Romanazzi accenna alle tensioni che i popoli, per i noti motivi, stanno attraversando in questi ultimi anni. “Non andiamo da nessuna parte – sottolinea – se ognuno non arriva a guardare l’altro non come concorrente ma come colui che aiuta a realizzare la propria persona. L’uomo ha bisogno di un ‘tu’ per abbracciarsi e scambiare un segno di pace, sia nel gesto liturgico della santa messa, sia nello stringersi la mano dopo un pur grande litigio”. I festeggiamenti vedranno oggi, sabato 21, nell’aula magna Giovanni Paolo II la chiusura della mostra “Tu sei un valore”.

Si tratta di una serie di video-appunti per il documentario “Le regine di Kampala & Studio del Meeting Point International di Kampala (Uganda) curata da Matteo Severgnini e Monica Fontana Abad. Visite alle ore 9-15.30-20. L’iniziativa tarantina, che si svolge grazie a parrocchia, Centro Culturale, Amici di Marcellino e Avsi, ha come scopo quello di “riconoscere il valore infinito che ciascuno di noi è e testimonianza di come si possa risorgere anche grazie a uno sguardo” – spiega mons. Romanazzi. Domani, domenica 22, si vivrà il momento principale dei festeggiamenti. Sante messe sono previste alle ore 8-10-11.30 (con la supplica finale). Alle ore 17.30 celebrerà in piazza l’arcivescovo mons. Filippo Santoro. Al termine, accompagnata dalla banda musicale cittadina “Paisiello”, muoverà la processione per le vie del quartiere. Al termine, come dopo ogni messa, ci sarà la benedizione delle rose. La storia di Santa Rita è legata a questo fiore. Infatti negli ultimi momenti di vita, la donna, immobilizzata a letto, chiese alla cugina di portarle dal giardino della casa paterna una rosa e due fichi. Era inverno, ma i fiori e i frutti miracolosamente c’erano e gliene furono portati.

La rosa divenne così il simbolo della santa: un’esile ed umile donna riuscita a fiorire nonostante le spine riservatele dalla vita. Durante tutta la giornata sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. Infine sabato 28 maggio, alle ore 20, nella piazza rallegrata dalle luminarie, torneranno canti, balli e “l’autopranzo” per tutti (ognuno è invitato a portare prelibatezze da condividere con gli altri) fra le musiche di una rinomata band e i fuochi artificiali. Giovani volontari, con le magliette recanti la scritta “Quelli del 22 maggio”, accoglieranno quanti interverranno alle celebrazioni e alla festa finale, testimoniando la bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo.

Angelo Diofano