Quartiere Tamburi in lutto per la scomparsa di don Ciro Antonacci

Un volo di palloncini bianchi e lanterne cinesi hanno salutato lunedì pomeriggio, sul sagrato della chiesa degli Angeli Custodi, ai Tamburi, l’ultimo viaggio del parroco don Ciro Antonacci, al termine del rito funebre officiato dall’arcivescovo. Proprio venerdì sera il 76enne sacerdote avrebbe dovuto celebrare in Concattedrale il cinquantesimo di sacerdozio insieme a mons. Filippo Santoro e ad altri presbiteri ma ne era stato impedito in quanto ricoverato al Ss. Annunziata per le conseguenze di un incidente stradale. Fino a sabato don Ciro era stato in contatto con il vicario generale mons. Alessandro Greco per porgergli gli auguri per l’anniversario (era anche lui fra i festeggiati) e con i suoi parrocchiani per programmare le future attività, apparendo di buon umore e pieno di ottimismo, com’è sempre stato.

Egli avrebbe voluto festeggiare l’anniversario di sacerdozio nel mese di luglio, quando fu ordinato, ma alle prime ore di domenica un arresto cardiocircolatorio (non riferibile al sinistro) ha messo fine alla sua laboriosa esistenza. Il triste annuncio ai fedeli è stato dato dal vicario parrocchiale don Alessandro Argentiero nella prima messa domenicale. Don Ciro Antonacci fu nominato parroco agli Angeli Custodi nel 1976 dall’arcivescovo mons. Guglielmo Motolese al posto di don Donato Palazzo, destinato al Cuore Immacolato di Maria. Il sacerdote apparteneva all’istituto secolare dei Servi della Sofferenza, fondato da don Pierino Galeone e ispirato alla spiritualità di Padre Pio, che ebbe modo di conoscere in gioventù e di cui era figlio spirituale. Egli era devotissimo del frate stimmatizzato (del quale aveva voluto incastonare una reliquia sul nuovo altare) sulle cui virtù s’intratteneva di frequente con i fedeli, raccontando numerosi episodi della sua vita. Sacerdote all’antica, galantuomo, di grande cuore e attento alle necessità fisiche e spirituali dei parrocchiani, don Ciro si è speso molto per la formazione sociale e spirituale dei ragazzi, mettendo a disposizione le strutture sportive della parrocchia e organizzando numerose iniziative di ogni genere loro dedicate.

Notevole è stato il suo impegno per la ristrutturazione della chiesa, riaperta il 6 febbraio dell’anno scorso, arricchita, fra l’altro, di un’originale immagine della “Madonna dei Tamburi”, in cui la Santa Vergine sovrasta il quartiere e l’attiguo stabilimento siderurgico, con la scritta “Venite e vi consolerò Così don Pierino Galeone e tutto l’istituto secolare, in un manifesto, partecipano al doloroso evento:” La Famiglia dei Servi della Sofferenza è in profondo cordoglio per il repentino ritorno al Padre di don Ciro Antonacci, sacerdote generoso, pronto nel servire e fedele nell’amare. Il Signore lo avvolga, accompagnato dalla Vergine Maria, da Padre Pio e dai suoi Angeli Custodi sotto il manto della sua Divina Misericordia”.

Angelo Diofano