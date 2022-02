Spunti di riflessione per capire il tempo che stiamo vivendo

Quasi sempre a San Remo il politicamente corretto trionfa, dopo la sbornia mediatica dovuta all’elezione del Presidente della Repubblica e le immagini penose, di un Parlamento diviso e confuso possiamo godere di qualche piccolo momento di gioia: San Remo. L’attenzione dei media e quindi anche dell’opinione pubblica possono essere utili a promuovere la cultura del leggere, e in generale per presentare la lettura come quella vitamina utile a prevenire molti mali, invece che curarli quando hanno intossicato ad un punto irreversibile la nostra società. Sappiamo tutti benissimo, quanto leggere sia importante per superare l’incomunicabilità di sentimenti che covano sotto la cenere del perbenismo e, come nel caso del razzismo, purtroppo non si sono mai spenti.

Allora ecco che un’attrice ottimamente “prestata” alla presentazione del festival riesce con parole semplici a disinnescare il pregiudizio intorno al colore della pelle in relazione all’italianità. Un tema che dovrebbe essere caro a tutti. Così Lorena Cesarini, sempre in bilico tra riso e pianto ha letto un brano di Tahar Ben Jelloun tratto dal suo famoso libro “Il razzismo spiegato a mia figlia” esponendo la propria opinione, non tanto e non solo sulla questione deplorevole del razzismo ma lanciando a tutti una provocazione. Cercando la risposta ad un problema così tristemente attuale, nei libri. Perché citando un grande editore: “_nei vostri smartphone c’è tutto, ma fuori (e nei libri) c’è tutto il resto._”_ _(Sandro Ferri).

TAHAR BEN JELLOUN – “Il razzismo spiegato a mia figlia” – La nave di Teseo

Mentre mi accompagnava a una protesta contro un disegno di legge sull’immigrazione, mia figlia mi ha chiesto del razzismo. Abbiamo parlato molto. I bambini sono in una posizione migliore di chiunque altro per capire che non nasciamo razzisti ma a volte lo diventiamo. Questo libro, che cerca di rispondere alle domande di mia figlia, è per i bambini che non hanno ancora pregiudizi e vogliono capire meglio la realtà. Per quanto riguarda gli adulti che lo leggeranno, spero che li aiuti a rispondere alle domande, più imbarazzanti di quanto pensano, dei propri figli.

SANDRO FERRI – “L’editore Presuntuoso” – edizioni e/o

Qui dentro ci sono storie divertenti, consigli spericolati e giudizi poco diplomatici. C’è la storia di un editore – la mia ma anche quella della squadra in cui ho giocato. È un libro che può far arrabbiare, ma forse alcuni saranno felici. L’ho scritto per le ragazze e i ragazzi che lavorano o vorrebbero lavorare in campo culturale. Per me la cultura non è un bell’abito di cui farsi vanto, non è uno strumento per accrescere il proprio potere personale, non è qualcosa con cui gratificarsi. La cultura è invece un modo per mettere a rischio ciò che si ha o ciò che si crede di essere, per “esporci” agli altri, per capire come potremmo essere migliori. Leggere un libro è la più prodigiosa delle meraviglie “tecnologiche”, capace di far esplodere dentro di noi scoperte e sorprese di ogni tipo.

Antonio Mandese

Libraio ed editore