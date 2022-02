Voci al femminile: Veronica Raimo e Valentina Petrini

I ncontrarsi per caso in una libreria all’ombra di grandi classici o libri di cassetta, la magia di questi luoghi trasforma semplici incontri amichevoli o flirt in occasioni speciali degne di nota anche cinamatografica, si pensi al film Notting Hill. Siamo in un luogo molto speciale quando incontriamo in libreria qualcuna o qualcuno che ci è amico, che ci piace, con cui ci piacerebbe parlare. La pandemia in corso non consente relazioni, almeno non quelle nate da incontri casuali. Ma spesso le nega. In compenso abbiamo fatto ricorso ad amicizie surrogate, relazioni surrogate, a pratiche surrogate di ricerca di quelle relazioni umane – non si parla solo d’amore- che i social nelle varie declinazioni ci hanno fatto provare. Intanto siamo consapevoli della nostra condizione di animali sociali, che necessitano di stringere mani, di abbracci, di cultura fruibile dal vivo: presentazioni di libri, concerti, eventi.

Ecco perché la tanto agognata normalità che abbiamo perduto potrebbe essere il termometro della riscoperta di quei valori, anche culturali, che dobbiamo ritrovare a prescindere dalla pandemia, dai quali ci eravamo allontanati. Tra questi valori: amore, amicizia, politica, protesta sociale, la conoscenza in definitiva – che troviamo nei libri – è parte di quella variegata schiera di sentimenti umani che dentro un bel libro trovano risposta. Perciò non ci resta che leggere!

VERONICA RAIMO – “Niente di Vero” – Einaudi

Prendete lo spirito dissacrante che trasforma nevrosi, sesso e disastri famigliari in commedia, da Fleabag al Lamento di Portnoy, aggiungete l’uso spietato che Annie Ernaux fa dei ricordi: avrete la voce di una scrittrice che in Italia ancora non c’era. Veronica Raimo sabota dall’interno il romanzo di formazione. Il suo racconto procede in modo libero, seminando sassolini indimenticabili sulla strada. All’origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia; un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia; un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di famigliari difettosi, Veronica scopre l’impostura per inventare se stessa. Se la memoria è una sabotatrice sopraffina e la scrittura, come il ricordo, rischia di falsare allegramente la tua identità, allora il comico è una precisa scelta letteraria, il grimaldello per aprire all’indicibile. In questa storia all’apparenza intima, c’è il racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell’energia paralizzante che può essere la famiglia, dell’impresa sempre incerta che è il diventare donna.

VALENTINA PETRINI – “Il cielo oltre le polveri. Storie tragedie e menzogne sull’Ilva” – Solferino

È l’unica prospettiva di lavoro e quindi di vita. È un mostro sorpassato dai tempi. È una grande impresa italiana. È uno scandalo nazionale. È l’Ilva: fin dalla fondazione un’azienda considerata strategica per il nostro Paese, un’industria siderurgica con alle spalle quasi settant’anni di storia. Ma che ha visto tragedie come quella di Francesco Zaccaria, finito in mare con la cabina della sua gru durante una tempesta; e quella di Alessandro Morricella, consumato vivo da una colata incandescente; e molte altre. Periodicamente, singoli eventi emergono nella cronaca: contaminazione ambientale, malattie, vittime sul lavoro. Ma dietro le notizie e le vicissitudini giudiziarie si staglia, più vasta e apparentemente senza fine, la maledizione di un’intera città, Taranto bella, avvelenata e impaurita, Taranto che si chiude in casa nei «Wind Days».

A ciascuno il suo dramma, per ciascuno la stessa domanda: come cambiare il corso di questa storia? Valentina Petrini è cresciuta proprio a Taranto, in un quartiere operaio a ridosso dell’Ilva dove le polveri si posano sui balconi delle case e sui giochi dei bambini. Si è trasferita a Roma per costruire una carriera. Torna sui luoghi della sua infanzia per fare i conti con il grande racconto nero dell’Ilva. Lo compone in queste pagine con sensibilità e con forza, parlando con i testimoni e i parenti delle vittime, interpellando professionisti e istituzioni, seguendo i dibattimenti in aula, interrogando il suo stesso passato. E scrive un libro necessario, intenso e vivo, dopo il quale non sarà più possibile dire «non sapevo».

Antonio Mandese

Libraio ed editore