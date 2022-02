Due interessanti saggi di Luciano Canfora, tra storia e attualità

Si dice che Taranto sia il laboratorio politico in cui accadono “vicende” che potrebbero riproporsi a livello nazionale. Il fatto è che a Taranto non accade mai nulla di buono. La politica dei partiti, della militanza, dell’apporto della società civile sta dando di se uno spettacolo difficile da digerire. I partiti stessi, preferiscono non accettare la ‘rogna’ di una tenzone pubblica. Da un lato e dall’altro. Chi ha voglia di restare, investire, operare in questa città a queste condizioni? Ancora una volta in aiuto per la ricerca di una spiegazione, i libri possono essere strumento utile e prima che i peggiori facciano propri i vuoti di una comunità, serve riflettere per non perdere terreno e considerare la cultura come una leva imprescindibile e utile a generare cambiamento. La cultura, forse, può essere la medicina che serve per trovare la strada. Sebbene si tratti di un processo di crescita umana che non può e non deve essere curato dall’esterno ma che si deve autogenerare nelle coscienze della gente.

LUCIANO CANFORA – “La democrazia dei signori” – Editori Laterza

Come è potuto accadere che il potere legislativo passasse di fatto nelle mani dell’esecutivo riducendo le funzioni delle assemblee elettive a meri compiti di ratifica? E soprattutto: un assetto politico resta “democratico” anche quando il “demo” se n’è andato? O si trasforma in una democrazia dei signori?

LUCIANO CANFORA – “La guerra Civile Ateniese” – Bur Rizzoli

“In forma strisciante o in forma aperta, per molte generazioni, la guerra civile era, nelle città greche, “lo stato abituale, regolare, normale: si è nati, si vive, si morrà in essa. Non vi è atto, ambizione o pensiero che non si rapporti ad essa”. Riconoscere che un conflitto è stato una guerra civile, cioè una guerra “tra cittadini”, dipende dal vincitore. È il vincitore che concede, o non concede, al vinto tale riconoscimento. Che non significa annullare la distinzione tra torti e ragioni. Gli Ateniesi non compirono mai questo sforzo. Nel loro calendario ufficiale l’anno della guerra civile (404/3) era indicato con una formula quasi surreale: “non governo”. Come se quell’anno non fosse mai esistito.” Ripercorrendo l’opera storiografica di Senofonte, che di quei fatti fu protagonista, Luciano Canfora fa riaffiorare gli snodi drammatici che segnarono il sanguinoso epilogo fratricida della trentennale guerra contro Sparta: dall’elezione dei trenta “tiranni” alla riscossa dei “partigiani democratici” di Trasibulo fino alla violazione del patto di amnistia con l’eccidio di Eleusi. Un “diario” fazioso e apologetico, quello senofonteo, che va dunque raffrontato con le testimonianze di segno opposto, ma non per questo meno prezioso nel restituirci in presa diretta la crisi di un sistema in cui la manipolazione demagogica del consenso e il conflitto tra interessi di ceto, ideali e Realpolitik (temi di sorprendente attua

Antonio Mandese

Libraio ed editore