“La Cappa” di Veneziani e “La crepa e la luce” di Calabresi Milite

La bellezza non salverà il mondo, o forse sì. Ci guardano gli scrittori dal passato per chiedere conto della situazione drammatica che l’occidente sta attraversando. Le parole scritte cent’anni fa in quelle stesse terre, e quelle scritte oggi nei pressi dell’Europa sembrano ridursi ad un brandello di civiltà tutta terra saltata per aria, bombe, sangue e proiettili. Cosa siamo diventati? Un popolo senza pace. Una terra che rinnova la promessa di non continuare a spingere in la benessere e fortuna. A che serve la guerra se abbiamo la bellezza, se abbiamo un tetto sopra la testa? Se solo i grandi scrittori del passato, magari quelli russi potessero tornare, cosa accadrebbe e cosa verrebbero a dirci? Nonostante innominabili sofferenze, atrocità dentro la loro vita e dentro le loro storie hanno lasciato un respiro di speranza. Oggi abbiamo bisogno di coltivare le parole e di far tacere, per sempre, prevaricazione ed egoismo. Spesso siamo diventati accumulatori insensibili, non ci spaventi l’idea di attendere l’arrivo della primavera leggendo un bel libro con qualche maglione in più; d’estate non aspettiamo il caldo per rifugiarci nel freddo dei condizionatori, cerchiamo di ricordare da dove veniamo: povertà e bellezza in altre parole semplicità. Qualche rinuncia farà bene alla nostra anima, insieme a qualche libro, sperando di svegliarci – domani – in un mondo più colto, libero e meno violento.

MARCELLO VENEZIANI – “La cappa. Per una critica del presente” – Marsilio

«L’uomo abita cinque mondi: il presente, il passato, il futuro, il favoloso e l’eterno. Vive male se ne perde qualcuno, è folle se vive in uno solo.» Una cappa avvolge il mondo e toglie visione e respiro. Siamo scivolati dalla società aperta alla società coperta, ingabbiati in un sistema globalitario che ci controlla e corregge ogni cosa: la natura, i sessi, la salute, la storia, la lingua, il pensiero, la religione. Bioliberista fino alla morte, ma in un regime di sorveglianza totale. Intanto si profila la Grande Mutazione. Per bucare la cappa asfissiante che opprime la mente e il mondo è necessario munirsi di una spada speciale… «Ma in che mondo viviamo? Abbiamo perso il senso del presente e non riusciamo più ad avere una visione generale della realtà. È come se fossimo sotto una cappa. Ne avverti il peso, anche se non ha fattezze e non ha confini, è ineffabile e avvolgente.

La Cappa occulta la bellezza, la grandezza, il simbolo, il mito, il sacro, il mondo reale». Proseguendo nella sua indagine sulle radici del nostro vivere, Marcello Veneziani si interroga sulla scomparsa della realtà, della tradizione, della natura. Ci invita a prendere coscienza di un’adesione automatica al canone dominante, tra divieti, obblighi e cancellazioni veicolati da media e poteri. «Tutto perde contorno, consistenza, memoria e visione», scrive l’autore. «I sessi sconfinano e mutano, le differenze scolorano e si uniformano, la natura è abolita, la realtà è revocata; la nuova inquisizione censura e corregge, il regime di sorveglianza globale traccia e controlla la vita tramite l’emergenza e la priorità assoluta della salute, domina il vivere a ogni costo. Ma anche il passato sparisce, tramonta ogni civiltà; svaniscono i luoghi, compresi quelli di lavoro, in una società delocalizzata, senza territorio. La schiavitù prosegue a domicilio, con l’home working. Perdendo il mondo ripieghi su te stesso, in un selfie permanente; la Cappa favorisce il narcisismo solitario e patologico di massa». Un excursus ragionato tra le follie odierne e i tabù vigenti, un serrato esercizio di critica per vivere il presente e non subirlo.

GEMMA CALABRESI MILITE – “La crepa e la luce” – Mondadori

Un’intensa e sincera testimonianza sul senso della giustizia e della memoria. Una storia di amore e pace. Questo libro è il racconto di un cammino, quello che Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi, ha percorso dal giorno dell’omicidio del marito, cinquant’anni fa. Una strada tortuosa che, partendo dall’umano desiderio di vendetta di una ragazza di 25 anni con due bambini piccoli e un terzo in arrivo, l’ha condotta, non senza fatica, al crescere i suoi figli lontani da ogni tentazione di rancore e rabbia e all’abbracciare, nel tempo e con sempre più determinazione, l’idea del perdono. Un racconto che, partendo dalla vita di una giovane coppia che viene sconvolta dalla strage di Piazza Fontana, attraversa mezzo secolo, ricucendo i momenti intimi e privati con le vicende pubbliche della società italiana. Un’intensa e sincera testimonianza sul senso della giustizia e della memoria. Una storia di amore e pace.

Antonio Mandese

Libraio ed editore