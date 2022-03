Alla guerra si risponde con la cultura della libertà. L’esempio del Book Pride

Alla guerra si risponde con la pace, con la cultura, con le idee. Non con un pacifismo da salotto, come si usa dire, ma con la cultura della libertà, dell’esposizione di opinioni, con i giornali, con la lettura. Serve tuttavia uno sforzo per fare comunità, per chiedere un impegno culturale maggiore. Da tempo a sud serve colmare un vuoto, manca infatti una fiera dedicata al libro, che sia degna di questo nome. In particolare che sappia fare letteratura e non solo marketing territoriale, vedi lo sconfortante esempio di Polignano a Mare. Servono esempi e proposte. Manca iniziativa per Taranto, in chiave culturale. Gli spettacoli non bastano. La fiera Book Pride a Milano è una recente occasione per le piccole e medie case editrici di esporre i propri libri, di incontrare i lettori, di fare costruzione di comunità. Le storie delle case editrici non sono mai scontate o banali, spesso sono tragicomiche questo è vero. Spesso sono tristi. Qualche volta molto divertenti ed entusiasmanti. Di certo l’editore è colui il quale apre una porta alla riflessione e lo fa, a modo suo con i suoi mezzi, con il suo stile. Tra le tante storie che mi piace raccontare c’è quella di Orso Melero, giovanissimi editori di origine Venezuelana in Italia, da poco a Padova. Una storia di fughe, di riscatto, di identità negate e di patrie vecchie e nuove. Su cosa sia la patria, poi, dovremmo aprire un dibattito. L’orso melero (del miele) abita pochi paesi dell’America Latina e per questo contraddistingue il marchio di questo editore, un orsetto dolce e sempre dedito alle coccole. Da qui l’idea di usarlo con lo scopo che le opere letterarie latinoamericane e caraibiche raggiungano bambine, bambini e adolescenti sia in italiano che in spagnolo.

NORMA MUÑOZ LEDO (autore), Andreina Colon Savino (traduttore), Nadia Romero Marchesini (illustratore) – “Ciapoli e i semi-cuore” – Orso melero edizioni

La storia racconta di un bambino di nome Ciapoli e del suo viaggio verso il Citlaltépetl, un enorme vulcano situato tra Puebla e Veracruz, in Messico. Sua madre è molto malata e la sua unica speranza è quella di trovare un misterioso essere, chiamato il Padrone, che abita nel vulcano e che possiede il rimedio a qualsiasi malattia. Età di lettura: da 10 anni.

SHIRLEY ANDRADE (autore) Nicoletta Bertelle (illustratrice) – “La ricerca” – Orso melero edizioni

Un gigante solitario viaggia per la Ande equatoriane in cerca di un amico. Ma….una magica scoperta lo sorprenderà! Età di lettura da 10 anni

NADIA TERRANOVA – “Trema la notte” – Einaudi

28 dicembre 1908: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina e Reggio Calabria. Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua scrittura, per raccontarci di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona un’inattesa possibilità. Quella di erigere, sopra le macerie, un’esistenza magari sghemba, ma più somigliante all’idea di amore che hanno sempre immaginato. Perché mentre distrugge l’apocalisse rivela, e ci mostra nudo, umanissimo, il nostro bisogno di vita che continua a pulsare, ostinatamente. «C’è qualcosa di più forte del dolore, ed è l’abitudine». Lo sa bene l’undicenne Nicola, che passa ogni notte in cantina legato a un catafalco, e sogna di scappare da una madre vessatoria, la moglie del più grande produttore di bergamotto della Calabria. Dall’altra parte del mare, Barbara, arrivata in treno a Messina per assistere all’Aida, progetta, con tutta la ribellione dei suoi vent’anni, una fuga dal padre, che vuole farle sposare un uomo di cui non è innamorata. I loro desideri di libertà saranno esauditi, ma a un prezzo altissimo. La terra trema, e il mondo di Barbara e quello di Nicola si sbriciolano, letteralmente. Adesso che hanno perso tutto, entrambi rimpiangono la loro vecchia prigione. Adesso che sono soli, non possono che aggirarsi indifesi tra le rovine, in mezzo agli altri superstiti, finché il destino non li fa incontrare: per pochi istanti, ma così violenti che resteranno indelebili. In un modo primordiale, precosciente, i due saranno uniti per sempre.

Antonio Mandese

Libraio ed editore