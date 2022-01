Valentino: al via la stagione teatrale

CASTELLANETA – Marisa Laurito, Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir, Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strohm Corrado Tedeschi e Martina Colombari, Tosca D’Aquino, Rocio Morales ed Emy Bergamo: sono questi gli artisti che arriveranno a Castellaneta, al Teatro Valentino, ospiti della stagione di prosa del Comune di Castellaneta, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Quattro, in tutto, gli appuntamenti in cartellone. Tutti titoli di rilievo che tra febbraio e marzo vedranno salire sul palco alcuni protagonisti della scena teatrale nazionale. «Questa stagione è un fiore all’occhiello per la nostra comunità, diventata negli anni un faro culturale anche per i paesi limitrofi», ha commentato il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti. La stessa felicità la esprime l’assessore alla Cultura del Comune di Castellaneta, Anna Rita D’Ettorre, che auspica sia un viatico per ritrovare una più serena normalità nella nostra vita quotidiana.

«Riprendiamo con grande entusiasmo – ha commentato l’assessore – e con grande fiducia di registrare un’importante affluenza di pubblico, in totale sicurezza. Il settore dello spettacolo è tra quelli più colpiti dallo stop imposto dalla pandemia così come i nostri giovani che sono stati privati di importanti momenti di socializzazione e di crescita culturale, pertanto è nostro intento, come ogni anno, donare alle scuole Surico, Giovinazzi, Perrone e Flacco, tutti i biglietti omaggio previsti». IL CARTELLONE Si comincia il 10 febbraio con Marisa Laurito che, accettata la sfida di dare voce e corpo al ruolo che fu di Pupella Maggio, porterà in scena “Persone naturali e strafottenti”, segnando il suo ritorno alla grande drammaturgia d’autore.

Laurito, insieme a Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir, saranno infatti sul palco del Teatro Valentino con l’opera più controversa e fra quelle di maggior successo di Giuseppe Patroni Griffi a cui il Corriere della sera con Franco Cordelli ha dedicato il titolo “La rivincita di Patroni Griffi”; il 24 febbraio sarà la volta de “Il Dio del massacro”, di Yasmine Reza, diretto e interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strohm; il 5 marzo spazio per “Montagne russe”, uno dei testi più riusciti di Eric Assous per la regia di Marco Rampoldi. La stagione si chiude il 22 marzo con il tris di donne composto da Tosca D’Aquino, Rocio Morales ed Emy Bergamo in “Fiori d’acciaio” di Robert Harling con la regia di Michela Andreozzi. Costo abbonamento: platea euro 60; galleria: euro 48. Costo biglietto: platea, euro 20; galleria: euro 15. I titolari degli abbonamenti della Stagione 2019/2020 che vorranno rinnovare la sottoscrizione del nuovo abbonamento conservando il vecchio posto, avendo già pagato il prezzo corrispondente a due spettacoli della stagione 2019/2020, dovranno corrispondere l’importo di: platea, euro 30,00; galleria, euro 24,00. Info: 099.8435005 nei giorni di vendita