Nuova stazione di capolinea bus a Massafra

MASSAFRA – Nuova stazione capolinea bus. A darne notizia sono il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Putignano. In via Magna Grecia, nei pressi dell’ex ospedale “M. Pagliari”, hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione di un capolinea bus che risponderà a norme di massima efficienza, oltre ad un ottimo livello di sicurezza per la sua fruizione, favorendo al contempo un comodo interscambio di automezzi. L’assessore Putignano evidenzia che i costi dell’opera, che ammontano a circa 21.000 euro, provengono da un atto deliberativo della Giunta dell’Unione dei Comuni con cui sono state destinate risorse per il miglioramento urbano dei comuni facenti parte della stessa Unione. “Nello specifico – sottolinea l’assessore Putignano – saranno adeguati gli accessi all’area “terminal” mediante demolizione di tratti marciapiede con rimozione di alberi di pino e sostituzione con altre specie arboree. Inoltre sarà rifatta una parte della pavimentazione stradale con la realizzazione della prevista segnaletica orizzontale e verticale”.