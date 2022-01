Tenta un furto in un negozio, preso dai carabinieri

Tenta di forzare la vetrina di un negozio per rubare abbigliamento sportivo: arrestato dai carabinieri. Nella notte tra domenica e lunedì i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Taranto hanno fermato un quarantennetarantino, per tentato furto ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino. Verso le 23 gli operatori della centrale del Comando provinciale dopo la segnalazione di alcuni cittadini, hanno inviato i loro colleghi in via Regina Elena, per un tentativo di furto ad un negozio. I carabinieri sono piombati sul posto e hanno bloccato un uomo che stava tentando di fuggire.

Hanno così potuto accertare che il quarantenne con una tronchese, che è stata subito sequestrata, stava forzando la vetrina dell’esercizio commerciale. Dopo gli accertamenti di rito presso gli uffici del Comando provinciale, l’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la locale casa circondariale. A Laterza. invece, i carabinieri hanno arrestato un ventottenne che ha malmenato la madre dopi aver tentato di estorcerle denaro. I militari della Stazione di Laterza, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine , ritenuto responsabile di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali. Sono intervenuti presso l’abitazione della donna in seguito all’ennesima aggressione. II giovane per costringere la madre a consegnargli i soldi, le si avventava contro e l’ha picchiata. La malcapitata, soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto, e successivamente condotta presso l’ospedale “San Pio” di Castellaneta, è stata medicata e giudicata guaribile in 20 giorni per fratture alle costole. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Taranto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.